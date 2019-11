Melissa Klug sobre Jefferson Farfán: “Me dijo para salir en su película y yo le dije que no” [VIDEO]

Rodrigo González ofreció más detalles del porqué Melissa Klug no aparecerá en la película de Jefferson Farfán. A pesar que el popular ‘Peluchín’ no está ahora en la televisión, no hay excusas para que esté atento a la coyuntura nacional.

Así lo dejó saber en Instagram, pues de acuerdo al exconductor de Latina, 'La Foquita’ no incluyó a su expareja porque sabía que se iba a pasear por los canales para hablar del tema. Y no solo ello, sino que cobraría un gran monto por cada presentación (entre 6000 a 7000 soles).

González mostró una conversación que tuvo con la ‘Blanca de Chucuito’, donde ella aseguraba que, en un principio, fue el futbolista quien le propuso que sea representada en su película, que se estrenará en enero del 2020.

"'En un inicio me dijo para salir en su película y yo le dije que no. Me dijo: ‘¿Qué más quieres que vas a salir en ella?’ Le dije no gracias, en todo caso habla con los abogados. Ahí murió el tema. Salió lo de Ivana y el cuento que el Perú ya sabe. Desde ahí tenemos cero comunicación', narró.

Asimismo, según Melissa Klug a Jefferson Farfán no le gusta que se presente en los medios de comunicación, y que fue por ello que se reunió con su ex para llegar a un acuerdo de confidencialidad y de resguardo a la imagen de sus hijos en la TV.

Por otro lado, la ‘Blanca de Chucuito’ recalcó a los medios que tomará acciones legales contra su expareja, el futbolista Jefferson Farfán, por incluir a sus hijos en su nueva película “El 10 de la calle” sin autorización alguna.