Nilver Huarac defiende a Pamela Franco de Karen Dejo: “No tiene vela en ese entierro”

Durante la última edición de “Válgame” se debatía sobre la nueva pelea entre Karen Dejo y Pamela Franco. Ante esto, Nilver Huarac, creador de “Alma Bella”, arremetió contra la chica reality de la cual aseguró no tiene nada que comentar sobre la relación de Christian Domínguez con su actual saliente.

El pleito entre Karen Dejo y Pamela Franco comenzó hace unos días, cuando la primera calificó a la segunda como una “chica de mundo”, así como insinuar que la cantante de “Alma Bella” podría engañar en el futuro a Christian Domínguez.

Karen Dejo llamó "chica de mundo" a Pamela Franco

Esto produjo la intervención de Nilver Huarac quien salió en defensa de Pamela Franco, pero no sin antes dedicarle algunas palabras a Karen Dejo, quien alguna vez trabajó bajo su dirección.

“... A mí me da mucha pena la actitud de Karen Dejo. Yo no sé qué es lo que busca, ¿Algún afán protagónico? ¿Quiere ganar paginas? ¿Quiere ganar notoriedad? Ella está trabajando tranquila”, pero agregó que: “... Karen no tiene ninguna vela en este entierro”.

Karla Tarazona y Janet Barboza debatían sobre las palabras de Karen Dejo

Sin embargo, el afamado productor de cumbia insistió en que Karen Dejo no debió atacar a Pamela Franco, ya que es un tema que le compete a la chica reality.

“Karen no tiene por qué meterse en este lío (salidas entre Christian Domínguez y Pamela Franco). Que se dedique a trabajar. Es madre de familia, tiene buen trabajo, ya es conocida...”

Acto seguido, Nilver Huarac recordó que él descubrió a Karen Dejo cuando aún era adolescente, que fue el responsable de que la actual integrante de “Esto es guerra” sea parte del elenco de bailarinas de “La movida”.

“Yo la conozco a Karen (Dejo). Como dice Janet (Barboza), cuando tenía 14, 15 años y la eliminaron de este concurso que estamos haciendo con ‘Alma Bella’, pero la recuperé y la puse dentro del staff de bailarinas (de “La movida”).