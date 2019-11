Michelle Soifer a Magaly Medina: “Siempre botas veneno” [VIDEO]

Michelle Soifer se cansó de las críticas que tuviera Magaly Medina sobre su detención en la policía porque el venezolano Giuseppe Benignini conducía el carro de la chica reality sin licencia.

La integrante del programa “El dúo perfecto” también reveló que desconocía las normas de tránsito en el momento de la intervención.

PUEDES VER Michelle Soifer denuncia abuso policial en comisaría del Callao [VIDEO]

“Te voy a ser sincera, disculpen mi ignorancia. Pensé que cuando ellos te ingresan al sistema se ve si está vigente o no, en caso se haya robado”, manifestó Michelle Soifer.

“Me equivoqué, todos debemos de saber estas reglas para no cometerlas”, agregó la ex de Kevin Blow.

En tal sentido, la chica reality aseguró que no cometerá el mismo error y que ya realizó el pago de la multa de tránsito.

“Debido a este inconveniente Giuseppe Benigni no volverá a conducir mi carro. Nosotros ya pagamos la papeleta”, indicó.

En otro momento, Michelle Soifer contó sobre el inconveniente que tuvo con los policías que la intervinieron con el modelo venezolano al volante.

“Las personas que me intervinieron no fueron buenas. Entiendo que yo cometí una infracción, pero antes que ellos supieran que yo había cometido una infracción ellos ya me venían tratando mal”, indicó la integrante de “El dúo perfecto”.

“No sé si habrán pensado que por ser figura pública yo quería preferencias, pero no, yo bajé entregué mis documento y ahí empezaron (...) Me empezaron a grabar”, añadió.

Michelle Soifer responde a Magaly Medina

Tras haber cometido la infracción de tránsito, Michelle Soifer fue duramente criticada por Magaly Medina por lo que la chica reality tuvo duras palabras para con su detractora.

“Está muy triste y dice que no quería meterme en ese problema. Nunc alo hizo con mala intención”, comentó

“Cuando no ella, siempre haciendo problemas (...) Su programa es de crítica, Yo no creo que sea nada personal, siempre bota veneno en lo que es la gente de la farándula. Nunca dice nada positivo”, sentenció Michelle Soifer en referencia a Magaly Medina.