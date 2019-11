Rodrigo González saca a la luz el monto que cobra Melissa Klug por entrevistas

Rodrigo González no es ajeno a la coyuntura nacional, y a pesar que no tiene programa propio en la televisión, viene informando a sus seguidores lo que sucede dentro de la farándula local.

En esta ocasión, la ex figura compartió unas historias de Instagram para opinar sobre la nueva película de Jefferson Farfán y la polémica que envuelve entra su expareja Melissa Klug y la participación de sus hijos dentro del filme.

“He estado leyendo los diarios, vale la pena comentar este roche que hay entre Melissa Klug y Jefferson Farfán”, señaló el popular 'Peluchín'.

Cabe recordar que Melissa Klug no aparecerá en “El 10 de la calle”, la película del futbolista peruano. En ese sentido, el exconductor de “Válgame dios” aseguró que la razón por la que la ‘Foquita’ tomó dicha decisión es porque no prefiere darle más protagonismo de lo que viene haciendo.

“No va a salir en su película es como si la hubiera borrado, como si no hubiera existido, como si nunca hubiera pasado 11 años con ella. Ella puede sentir que merezca algo pero es decisión de Jefferson incluirla o no”, comentó Rodrigo González.

Así también, la expareja de Sean Rico dio una inesperada revelación, sacando a la luz el monto en soles que cobra la empresaria al conceder entrevistas en los medios televisivos.

“Dicen que no cobra poco, (Melissa Klug) cobra entre 6 mil a 7 mil soles, por eso yo no la podía tener de invitada porque no había caja chica”, añadió ‘Peluchín’ entre risas, pues le hubiese encantado tener una conversación con ella en alguna ocasión pasada.

Melissa Klug continúa firme en demanda contra Jeffersón Farfán

La popular ‘Blanca de Chucuito’ recalcó a los medios que tomará acciones legales contra su expareja, el futbolista Jefferson Farfán, por incluir a sus hijos en su nueva película “El 10 de la calle” sin autorización alguna.

“Es una guerra que no tiene fin. Si es que no se cierran cicatrices, no se cura el corazón, sigues con el odio y el rencor. Yo me hablo con los papás de mis otros hijos sin ningún problema”, expresó Melissa Klug para las cámaras de “Domingo al día”.