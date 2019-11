Grammy 2020: lista oficial de nominados [EN VIVO]

La gala central de los Grammy Awards se realizará el 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles y como antesala de este evento musical se dará a conocer la lista oficial de nominados.

Las cantantes Alicia Keys y Bebe Rexha serán las responsables de dar a conocer a los artistas que lograron ser nominados a los Grammy 2020 por sus recientes producciones en la industria musical.

PUEDES VER Thalía tuvo tropiezo en los Latin Grammy 2019

“¿Quién será nominado para los 62 edición de los Grammy Awards? Mañana no te pierdas el anuncio de los nominados a los premios más importantes de la música”, se pudo leer en el Twitter de la Academia.

Horario y canal para ver el anuncio de la lista de nominados de los Grammy 2020

Para ver el anuncio de la lista de nominados de los Grammy Awards 2020, el público de Estados Unidos tendrá que conectarse a la señal de la cadena CBS.

Específicamente desde la transmisión del programa “CBS This Morning” en el horario de las 8:20 a.m., según detalló The Recording Academy.

Sobre los Grammy 2020

La 62 edición de la ceremonia anual de los Premios Grammy está programada para el 26 de enero de 2020, en el Staples Center de Los Ángeles. Reconocerá las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año de elegibilidad, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.

Billie Eilish, Lady Gaga, Taylor Swift, Ariana Grande y Los Jonas Brothers son algunos de los artistas favoritos en ser nominados a esta prestigiosa premiación.