Pamela Franco responde a Karen Dejo: “Hay que controlar la lengua”

Pamela Franco no se quedó de brazos cruzados luego de recibir varios dardos de la chica reality Karen Dejo, quien adelantó que la vocalista de Alma Bella sería la que cometa infidelidad en una futura relación con el cumbiambero.

“Entre Pamela y ‘Chabelita’ (Isabel Acevedo), a Isabel la veía como chica cuyos padres estaban encima de ella, por más que haya cometido el error garrafal de meterse con Christian en ese tiempo (cuando estaba con Karla Tarazona). Pero Pamela se la come con zapato en mano, ya conoce la vida, es una chica de mundo”, indicó Karen Dejo en un inicio.

“Quizá la sorpresa (...) es que ella le vaya a sacar la vuelta a Christian”, agregó la chica reality .

Tras las fuertes declaraciones de la participante de “Esto es Guerra”, Pamela Franco no pudo quedarse callada y le respondió con todo a la amiga de Christian Domínguez.

“¡A ella no la conozco! Uno siempre hay que controlar la lengua y no hay que ser tan ligeras, menos con personas que no hemos compartido y no conocemos”, indicó en la primera parte de sus declaraciones para el programa “Válgame”.

En otro momento, la cantante del grupo de Nílver Huarac sostuvo que Karen Dejo no tiene “vela en ese entierro”.

“Uno no hay que hablar de personas que no conoces (...) Una amiga de verdad, agarra llama al amigo y le da consejos, en vez de estar declarando en medios, como que dejando pensar muchas cosas” , agregó.