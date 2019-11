Emilia Clarke fue obligada a desnudarse en “Game Of Thrones”

La popular serie “Game Of Thrones” llegó a su fin, pero cada cierto tiempo nos enteramos de datos poco conocidos de la grabación de este programa. El más reciente vino de boca de uno de sus actores, Emilia Clarke, quien aseguró que los productores de GOT la presionaron en más de una ocasión para hacer escenas con desnudos.

En una entrevista a Dax Shepard, Emilia Clarke reveló que no se sentía nada cómoda con la constante presión de los jefes a realizar desnudos en diversas escenas, a pesar que estos no estaban incluidos en su contrato. Sin embargo, confesó que al saberse nueva en el mundo del entretenimiento tuvo que aceptar.

Ante esto, Emilia Clarke reflexionó y consideró que en la actualidad no cedería ante una presión similar.

“Soy mucho más sabia ahora con lo que me siento cómoda... en el primer episodio aparecí desnuda y a partir de ahí siempre me hice la misma pregunta: haces de una mujer fuete y, sin embargo, te quitas la ropa ¿por qué? ¿Cuántos hombres debo matar para demostrar mi valía?” expresó la actriz que a sus 22 años debutó en “Game Of Thrones”.

Y es que es importante recordar que buena parte de los desnudos de “Game Of Throne” estuvieron a cargo de Emilia Clarke interpretando al personaje de Daenerys Targaryen. En 2015, la actriz reveló que en un momento dado de la serie se negó: “Quiero que me conozcan por mi talento, no por mis pechos”.

En el podcast “Armchair Expert”, Emilia Clarke relató un incidente ante su negativa de hacer un desnudo y de cómo era persuadida para ceder a la presión.

“He tenido peleas en sets de rodaje. Ya decía que no, me cubría con una sábana y me refutaban ‘no querrás decepcionar a tus de 'Game Of Thrones’... Nunca había estado en un rodaje de esa envergadura y, de repente, estaba completamente desnuda, rodeada de toda esa gente, sin saber lo que se supone que tenía que hacer, ni lo que se esperaba de mí, ni lo que yo quería”.

Emilia Clarke en Instagram

Emilia Clarke alcanzó gran fama cuando apareció en la serie de HBO “Game Of Thrones” interpretando a Daenerys Targaryen. La actriz británica ha sabido aprovechar su fama y es una gran activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con un total de 26 millones 024 mil 393 seguidores.