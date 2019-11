Dua Lipa deja de usar sostén e impacta en redes sociales

Dua Lipa es la última de las famosas que se suman a las miles de personas que se niegan a usar sostenes para sentir mayor libertad. En sus más recientes publicaciones de Instagram, la cantante británica se ha lucido sin esta prenda, lo cual no ha pasado desapercibido para sus millones de fans.

Y es que a pesar que la propia Dua Lipa no ha detallado las razones que la han llevado a tomar esta decisión, lo cierto es que detrás de esto existen muchas razones, ya sea desde el aspecto estético, de comodidad, como reivindicaciones que han ido adoptando los movimientos feministas.

Y es que la intérprete de “New Rules” se ha mostrado, en más de una ocasión, a favor de diversas formas novedades de hacer sentir su voz en pro de causas justas. Es por ello que en sus últimos posts en Instagram (mientras se encuentra dando conciertos en Dubai y Mumbai) se puede notar claramente que Dua Lipa ha descartado el uso del sostén en su vestimenta diaria.

En una de estas, del 15 de noviembre, Dua Lipa compartió una foto con un polo manga cero que, sin embargo, deja traslucir sus pezones, detalle que no pasó desapercibido; más aún con el mensaje que dejó la cantante en esta publicación: “¿Tengo tu atención?”

Dua Lipa deja relucir zona íntima

Dicha publicación le valió casi dos millones y medio de reacciones y miles de comentarios de fans fascinados con la evidente belleza de la británica, pero sin dejar de notar la ausencia de sostén.

En una publicación en Instagram del 16 de noviembre, Dua Lipa se volvió a mostrar con un suéter pegado arriba del abdomen. Nuevamente, la cantante se muestra sin brasier. En esta ocasión, la imagen superó los 4 millones de corazones.

Dua Lipa se encuentra dando conciertos en Mumbai y Dubai

Dua Lipa: otras famosas que no usan sostén

Otras famosas que en su momento decidieron no usar sostén son: la exmodelo Kate Moss, Selena Gómez, kendall Jenner, Miley Cyrus, Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Rihanna o Gwineth Paltrow.

En casi todos estos casos, las famosas han revelado que la decisión que tomaron parte de un principio de tener mayor libertad, sentirse dueñas de sus cuerpos y no atadas a diversos estereotipos de belleza.

MIley Cyrus es una de las famosas que tampoco usa sostén

Dua Lipa en Instagram

Dua Lipa es muy activa en Instagram donde está cerca a los 36 millones de seguidores; sin embargo, la cantante ha confesado que el mundo de las redes sociales puede ser muy cruel, confesando que en ciertas ocasiones, los comentarios en estas plataformas la afectan.

“Algunos días no veo los comentarios, otros días me siento vulnerable y me sumerjo para buscar cosas que no quiero ver”, confesó en una entrevista a la BBC.