Pamela Franco arremete contra Isabel Acevedo: Devuelve las camionetas

Pamela Franco, la “saliente con proyección a novia de Christian Domínguez", opinó respecto al conflicto legal que existe entre el cumbiambero e Isabel Acevedo y sorprendió con su duro mensaje.

A través de Instarádula, la integrante de “Alma Bella” pidió a la popular ‘Chabelita’ regresar las camionetas que le pertenecerían al líder de “La Orquesta Internacional”.

El reportero le consultó sobre los carros de Christian Domínguez a Pamela Franco, sin imaginar lo que iba a responder.

“Que la Chabelita regrese las camionetas”, comentó el periodista de Instarándula a lo que la cantante contestó: “¡Qué devuelva, pues!”

En otro momento, la saliente de Christian Domínguez tuvo una curiosa opinión respecto a la presunta carta notarial que habría enviado Isabel Acevedo al cumbiambero.

“¡Uy! Si yo hubiera mandado carta notarial a todos los que me hicieron daño ya sería millonaria”, indicó en exclusiva para Instarándula.

Pamela Franco resaltó el apoyo que recibe de Christian Domínguez y también opinó sobre las personas infieles.

“Me siento súper bien. Él es un soporte, la verdad, porque estoy pasando un momento difícil en mi vida y tener una persona a lado que se preocupe, es bonito”, manifestó la bailarina y cantante de cumbia sobre su nueva etapa en el ámbito sentimental.

“La mayoría de hombres son 'mujeriegos’, así que yo voy a hablar por lo que vea y bueno si no es para mí, ya pues, no me voy a morir (...) No perdono”, agregó la integrante de Alma Bella sobre sus salidas con Christian Domínguez.

Finalmente, Pamela Franco dijo sentirse tranquila y que tomará las cosas con calma sobre su nuevo vínculo amoroso con el ex de Isabel Acevedo. “Estoy súper relajaba, ustedes más bien me quieren casar”, acotó.