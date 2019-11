Christian Domínguez sobre enfrentamiento con mamá de Chabelita: “No tiene vela en este entierro”

Christian Domínguez defiende a Pamela Franco de críticas y revela sus sentimientos. El cantante se presentó en el programa “En boca de todos” para aclarar diversas especulaciones.

El líder de “La Gran Orquesta Internacional” dijo que la bailarina y cantante es la única persona con la que sale tras terminar con Isabel Acevedo.

“Ahora ella es mi presente y no me van a ver saliendo con otra persona y como lo he dicho, no soy de las personas que cuando están solteros comienzan a salir con seis o diez", manifestó.

“Y si fuera así yo creo que no habría tanto problema. Entonces cuando yo conozco a una persona me dedico a conocerla bien”, agregó.

Asimismo, Christian Domínguez admitió que empieza a tener sentimientos más fuertes por Pamela Franco.

“Me voy enamorando de Pamela Franco y no tengo problema y esperemos que llegue a buen puerto", señaló.

“Es como el embarazo. El día que yo salga a la calle todos se darán cuenta, pero ahorita no puedo decir algo que está que se forma (...) Salimos formalmente hace una semana”, añadió.

Sobre los duros comentarios que tuviera la madre de Isabel Acevedo contra Pamela Franco, el cantante fue tajante y salió en defensa de la integrante “Alma Bella”.

“Me mantengo al margen. He escuchado muchas cosas, me han dado pena muchas cosas. He hablado con ella (Pamela Franco) para no hablar sobre ese tema. Al final ella no tiene vela en este entierro”, indicó.

A cerca del tema legal sobre las camionetas que estarían a nombre de Isabel Acevedo, pero le pertenecen a Christian Domínguez, el saliente de Pamela Franco dijo que espera una solución que lo beneficie.

“Yo no hablo tampoco (sobre el tema). Solamente voy a esperar que se haga lo correcto como todo el mundo lo dice y si no se hace lo correcto, igual se harán las cosas. Prefiero que las cosas se hagan bien, pero más adelante si esto no funciona hablaré más cosas”, sentenció.