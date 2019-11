Taylor Swift sí cantará en los American Musica Awards 2019

Taylor Swift comunicó hace una semana en su cuenta oficial de Twitter que estaba siendo amenazada por Scooter Braun y Scott Borchetta para que no cantara sus temas en los American Music Awards 2019 que se realizará el domingo 24 de noviembre.

Sin embargo, la intérprete de ‘Shake It Off’ sí cantará en el escenario y promete hacer una presentación inolvidable para todos los asistentes. Además confesó sentirse emocionada ya que recibirá el premio de ‘Artista de la década’.

Taylor Swift y Scooter Braun eran socios

De acuerdo con una fuente cercana a Taylor Swift, está preparando un gran show pero tendrá cuidado en las canciones que entonará ese día y qué dirá en el discurso cuando reciba el galardón.

Ese amigo cercano aseguró que será un concierto “crudo y real”. La compositora y cantante quiere que la noche de los American Music Awards 2019 sea inolvidable para su carrera porque sigue en la lucha de recuperar su música de las manos de Scooter Braun.

Pelea entre Taylor Swift y Scooter Braun

Los desacuerdos entre la artista y el empresario comenzaron en junio del 2018 cuando él compró su antigua disquera, Big Machine, y los derechos de sus canciones por un valor de 300 millones de dólares.

Sin embargo, Scooter Braun le habría prohibido cantar sus temas en los AMAs 2019 ya que no le pertenecen. No obstante, confesó que no tiene nada en contra de Taylor Swift: “No hago nada con intención maliciosa. Intento hacer las cosas por encima del tablero. Intento hacer lo correcto”.

Taylor Swift Instagram

Su mejor amigo, Justin Bieber, se pronunció tras la denuncia de la cantante en Twitter dejándole un mensaje al manager: “Estoy teniendo un día difícil, un pensamiento que voy a compartir para recordarte que no estás solo. Sigue luchando”.

De acuerdo con TMZ, Scooter Braun nunca la amenazó ni le prohibió cantar en los American Music Awards 2019 y menos, si es que va recibir un reconocimiento tan importante.