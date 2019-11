Rodrigo González reflexiona sobre fin de su relación con Sean Rico y su salida de Latina

Rodrigo González reflexionó sobre su pasada relación con Sean Rico y su renuncia a Latina, sucesos que han marcado el año del exconductor de “Válgame Dios”

Para el presentador de televisión, terminar con su expareja tras compartir su vida con él durante cinco años, fue la mejor decisión.

“Este año tomé dos decisiones importantes para mi vida, a fines de Julio puse punto final a una relación de poco más de cinco años y solo tres semanas después a un trabajo que era mi vida, de más de 10. Hoy ya me siento capaz de poder decirles que las dos fueron las mejores decisiones que pude tomar”, escribió Rodrigo González en todas sus redes sociales.

Sean Rico y Rodrigo González

Tras ser cuestionado por mostrar el mismo entusiasmo en sus videos, el exconductor de Latina respondió que su secreto es priorizar su felicidad por mucho que 'ames a alguien o a tu vocación'

Sean Rico y Rodrigo González

"Tenemos derecho a tener malos días y momentos pero nunca a victimizarnos, hay días en que he tenido ganas de encender mi teléfono o sentarme en algún programa de los muchos que me han ofrecido una entrevista y hacer catarsis y luego he pensando ¿ no tiene la gente ya suficientes problemas como para que yo les eche los míos?", continua el extenso texto.

Rodrigo González en Facebook

Además, pidió a sus seguidores que mantengan la imagen de ‘Peluchin’ como alguien entretenido. “Quiero que siempre piensen en mi como alguien que los entretiene y hace reír y no te olvides que eres tú y solo tú el responsable de todo lo que te pasa o permites que te pase”, reflexionó.

Rodrigo González fue conductor de "Válgame Dios"

“Ustedes me han dado lo que toda mi vida soñé y trabajé para ello. Merecen mi mejor versión siempre”, finaliza el emotivo mensaje de Rodrigo González.