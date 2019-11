“Reina de la Canción”: Lunay y Sech aconsejaron a las participantes antes de salir al escenario

Sigue EN VIVO la semifinal de “Reina de la Canción” donde seis jóvenes estarán compitiendo para llevarse el trofeo a la mejor cantante latina. Antes de que salieran al escenario, los artistas invitados grabaron un vídeo dándole consejos a las participantes.

Lunay, Sech, Pedro Capó y Kany García le mandaron unos mensajes de aliento a Fátima Poggi, Giselle Amelunge, Gladys Ruiz, Navil Rox, Vikina López y Yennis Bencosme para su presentación final.

El intérprete de ‘Soltera’ comenzó así: “Quiero darle gracias a todas las participantes, a la producción de trabajo y mi consejo es que nunca se rindan. Hagan lo que hagan pongan a Dios primero. Con Dios por delante todas las puertas se van a abrir”.

Sech continuó diciendo que si ganen o pierdan, no lo tomen a mal al contrario, como una experiencia: “Esto solamente es un programa, no es que aquí su carrera ya se acabó. Si perdieron o si no salen ganadoras sigan adelante y no se quiten nunca”.

Kany García continuó con el consejo del reggaetonero: “Claro que sí. A pasarla bien, a disfrutar que la música no es para otra cosa que para eso, para pasarla bien con uno mismo y eso hay que transmitir a la gente”.

Finalmente, Pedro Capó sugirió que las participantes solo deben gozar con lo que hacen: “A gozar, y trabajar con estos talentazos que es un privilegio y un lujo y al final del día, subirse con ellos a una tarima. ¡A gozar!”

¿Dónde ver la semifinal de ‘Reina de la Canción’?

Puedes disfrutar del contenido gratis, es decir sin paga, de la ‘Reina de la Canción’ y la presentación de tus artistas favoritos a través de la aplicación móvil de Univisión para celulares, computadoras y televisores inteligentes.

Univisión es el canal oficial para transmitir la semifinal del concurso de canto. Desde las 8 p.m. inició la gala de la “Reina de la Canción”.