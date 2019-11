Rebeca Escribens aclara cómo es su relación con su ex y su actual esposo

Rebeca Escribens y su expareja mantienen una excelente relación de padres. La conductora de televisión sorprendió al revelar que incluso se reencuentra con él en reuniones familiares junto a su actual esposo.

La Navidad, su cumpleaños y el cumpleaños de su actual esposo son algunas de las fechas festivas que la conductora de América TV aprovecha para visitar a su ex.

Y es que para Rebeca Escribens, los hijos de padres separados no deben “ser los protagonistas de dos adultos ineptos que no pueden aclarar sus temas ni separar situaciones”, y que no son capaces de “pensar y actuar como papás y no como mujer, como hombre o como ex”

Rebeca Escribens y su actual esposo

“En navidades y cumpleaños siempre nos reunimos las dos familias. La mía y la del padre de mi hijo y la pasamos realmente increíble”, reveló la conductora de “América Espectáculos”

Ante la polémica que causa su relación con el progenitor de su hijo Diego, de 25 años, Rebeca Escribens respondió a sus detractores.

Rebeca Escribens

"No me interesa explicarles, si no lo entienden no es mi problema, porque yo vivo feliz. Hago este paréntesis porque la gente habla: ¿ay cómo puede? ¿qué dirá el marido, será un…?", arremetió la presentadora que quedó embarazada apenas a los 17 años de edad.

Rebeca Escribens y su primer hijo Diego

Además, reveló mantener una buena relación con la madre de su expareja, a quien incluso la llama ‘mami’, y en una ocasión, apareció acompañándola en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”