Michelle Soifer fue detenida en comisaria por dar su carro a Giuseppe Benignini [VIDEO]

Michelle Soifer denunció a través de las pantallas del programa “El show después el show” el maltrato que sufrió por parte de los policías de una comisaria.

Por medio de un enlace microondas, la participante de “El dúo perfecto” explicó que fue detenida por unos agentes del orden de la comisaria Juan Ingunza Valdivia del Callao. Según explica la chica reality, su amigo venezolano Giuseppe Benignini estuvo manejando su carro cuando se dirigía a Ventanilla a visitar a su familia.

Michelle Soifer. (Foto: captura)

“Realmente estoy muy preocupada. El día de ayer estuve yendo a Ventanilla- como todos los domingos- a ver mi familia y bueno me paró la policía. Me sentía agotada, cansada, y voy hacer un mea culpa por lo que sucedió: yo le pedí a Giussepe que maneje mi carro, pero resulta que a él hace unos meses le habían robado la licencia”, narró la popular ‘Sol’.

“Él había puesto su demanda y explico eso porque ayer me la pasé todo el día en la comisaria (...) Vinieron otros medios de comunicación, y yo estoy haciendo este enlace para aclarar las cosas....(Giussepe) No tenía su brevete físico, entonces por eso hay una serie de reglamentos: hay que quitar el carro, hay que detenerlo”, acotó Michelle Soifer.

En ese contexto, la exparticipante de “Esto es Guerra” aseguró que tiene que asumir su responsabilidad por la infracción que cometió.

En otro momento, Renzo Schuller le llamó la atención a Michelle Soifer por lo sucedido en la comisaria del Callao.

“Haciendo un mea culpa, sabes perfectamente bien Michelle que uno no puede manejar un auto si no tienes un brevete (...) Gracias a Dios no se trata de algo tan grave, pero para otras próximos hay que tener cuidado con estas cosas para que no sucedan altercados”, comentó.

Michelle Soifer denuncia a policías por maltrato durante intervención

“En el momento que nos pararon, pues los efectivos que nos pararon no tuvieron ni la más mínima educación con nosotros, nos trataron mal, nos hablaron horrible. No sé si es porque soy figura pública, por qué motivos, pero eso fue más que nada que me molestó muchísimo”, manifestó Michelle Soifer.

La participante de “El dúo perfecto” aseguró que hubo abuso de autoridad.