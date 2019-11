Michelle Soifer le responde a Magaly Medina por acusarla de ‘dejar sin trabajo’ a Giuseppe Benignini

Michelle Soifer le respondió a Magaly Medina, quien reveló que la exchica reality había cerrado su negocio de comida rápida y dejó entrever que, en consecuencia, dejó sin trabajo a su pareja Giuseppe Benignini.

Y es que la relación de la popular ‘Michi’ y el modelo venezolano sorprendió a todos debido a que esta se hizo pública al poco tiempo del escándalo amoroso con Kevin Blow. Sin embargo, ella ya lo oficializó.

“Somos un par de pisados, es que tiene que ser así. Los dos tenemos una relación muy bonita, aquí no hay quien mande, él no se interpone en nada de lo que hago, al contrario, es mi fan... Siempre tiene detalles muy bonitos, creo que nunca me habían querido tan bonito, ya necesitaba ese amor sano, dulce y que me haga sentir especial”, sostuvo la participante de “El dúo perfecto”

Sobre el cierre de su local, aseguró que lo hizo por falta de tiempo. "Cerré mi negocio hace un mes porque no podía estar pendiente. Si Dios quiere, abriré un local y por otro sitio", expresó a Trome.

Para Michelle Soifer, el trabajo de Giuseppe Benignini ‘no es problema de Magaly Medina ni de nadie’. “Ya me acostumbré a que hablen lo que se les dé la gana, al final, no vivimos de ellos”,

señaló.

Así como abrió su local de hamburguesas con su ex Kevin Blow, Soifer no descartó iniciar un negocio con el modelo venezolano. “Él va por otro lado, pero si en algún momento se da, bacán, pero tendríamos que tener algo formal”, finalizó.

Magaly Medina criticó a Michelle Soifer

“¿Qué tiene esta chica, por qué los busca vagos, sin oficio? ¿Qué te pasa Michelle Soifer? Dios, no aprende”, cuestionó la conductora de “Magaly TV, la firme” luego de salir a la luz el romance de la exchica reality con Giuseppe Benignini.