Cathy Saenz responde a Magaly Medina tras arremeter contra programas de espectáculos

La conductora de “Mujeres al mando”, Kathy Sáenz, se refirió a los comentarios de Magaly Medina y su crítica reiterativa respecto a los programas de espectáculos que le copian sus famosos y polémicos “ampays”.

En conversaciones con un conocido medio de prensa local, la conductora de televisión resaltó que el programa “Mujeres al mando” es un ‘magazine’ y no uno de espectáculos. En ese sentido, defendió el espacio de conduce y comentó que dichos “ataques” de la figura de ATV serían para precisamente otros que hablan de temas coyunturales.

“Es como si me dijeras que nadie use los goles del Perú. Nosotros no usamos los ampays de Magaly Medina, si se habla del tema es porque se convierte en una tema coyuntural y tenemos que tocarlos porque sería absurdo no hablar de eso. Es como que no leyéramos los periódicos”, comentó la panelista de “Mujeres al mando”.

Cathy Sáenz en Instagram.

"Son temas generales y podemos tocarlos desde el punto de vista que sea conveniente”, agregó Kathy Sáenz en diálogo con Ojo. Dentro de ese contexto,

Al respecto, la figura de Latina reiteró que quizá cuando Magaly Medina habla de "copias" se refiere a las programas de espectáculos de la competencia.

“Si hay otros programas que usan el video que Magaly pone en su programa ella deberá resolverlo con los productores (...) Nosotros no hemos pasado los ampays. Creo que no se refiere a nosotros, yo al menos no me siento tocada”; indicó.

Cathy Sáenz en Instagram.

Magaly Medina arremete contra programas de espectáculos

Hace unos días, Magaly Medina se mostró indignada tras resaltar que los programas de espectáculos de las mañanas “imitan” el trabajo de su equipo de producción e investigación periodística.

“Por favor los otros canales, a sus productores (díganles) que saquen su libretita y empiecen a tomar nota de todo mi programa para que mañana basen todos sus programas en esto... Faltos de imaginación”, sostuvo.

“Deberían Indecopi ver eso, derechos de autor. O sea, acá nos sacamos la mugre, caracho. Los tengo a todos en raya, los mando hasta Chimbote, Huacho, Barranca y en bus”, aseveró la conductora de ATV tras mostrar titulares de otros medios de comunicación..