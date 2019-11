Karla Tarazona abandona “Válgame” tras exponer conversación con nueva pareja

Karla Tarazona decidió abandonar el set de “Válgame” luego que se expusiera una conversación personal de la conductora con quien, supuestamente, sería su nuevo amor. La expareja de Christian Domínguez señaló a la productora Charo Vicentelo como la responsable.

Todo sucedió en la última edición de “Válgame”, cuando se mostraron las capturas de una conversación de Karla Tarazona con su nueva pareja. Esto molestó a la conductora del espacio de espectáculos y se retiró del set.

Captura de conversación de Karla Tarazona con una supuesta nueva pareja

Kurt Villavicencio fue el responsable de leer el mensaje que se mostraba en la foto de la conversación de Karla Tarazona con su nueva pareja: “Yo también te extraño mi reina. Nos vemos el siguiente fin de semana”.

Esto incomodó mucho a Karla Tarazona, quien hizo sentir su molestia: “Me parece una falta de respeto que usen en pantalla mensajes de mi Whatsapp, es más, no he autorizado que saquen eso… no he autorizado a nadie que saque una conversación personal de mi teléfono”.

Sin embargo, a su regreso al mismo, Karla Tarazona comenzó a especular sobre quién fue el responsable de tomar una foto a su conversación. Inicialmente, señaló a Janet Barboza, pero luego sindicó a la productora de “Válgame”, Charo Vicentelo, como la responsable de esto por autorizar la publicación de dicha conversación privada.

Kurt Villavicencio asguró que fue Ignacio Huarac quien le envió las fotos. Ante esto, Karla Tarazona dijo que lo que le habían hecho es un delito.

“Solamente diré algo; así como ha sido bien hombrecito para dar el teléfono y hacer un pantallazo, que venga y de la cara porque lo que ha hecho es un delito. Él no ha tenido por qué tomarle foto a mi celular, ni emitir las imágenes de mi conversación y esto, Charo, sí es una falta de respeto”.

Ante esto, Karla Tarazona arremetió contra Kurt Villavicencio, quien fue el responsable de mostrar las fotos de la conversación de la conductora de “Válgame”. Ante esto, la expareja de Christian Domínguez aseguró que el popular ‘Metiche’ le demuestra que no es su amigo, todo lo contrario, su “enemigo”.

Karla Tarazona se molestó con Kurt Villavicencio

“Es que ya está comprobado es que no es mi amigo. A mí me parece lamentable estar en esta posición. Tú, conociéndome y habiendo conversado tantas cosas conmigo, la verdad que pareces mi peor enemigo… Que venga Ignacio Huarac, porque lo que ha pasado hoy en el programa, que también es responsabilidad de Charo VIcentelo, es una disculpa púbica por haber sacado una conversación que nadie, absolutamente nadie, tenía ningún derecho a sacar”, sentenció Karla Tarazona.