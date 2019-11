Karla Tarazona discute con Kathy Sheen por defender Christian Domínguez

Karla Tarazona y Kathy Sheen protagonizaron una fuerte discusión en pleno programa “Válgame” cuando se puso en debate a Christian Domínguez y su deseo de ser padre por tercera vez.

Y es que para Kathy Sheen, el cantante de cumbia estaría en un grave error al intentar tener un bebé luego de ser protagonista de escándalos amorosos con las madres de sus hijos como Karla Tarazona.

“¿Cómo Christian tan suelo de huesos puede decir que quiere otro bebé si no puede mantener una relación?”, cuestionó la periodista.

Ante ello, la expareja de Domínguez salió en su defensa y la acusó de no saber qué se siente porque ella no tiene hijos. “Cuando uno comienza una relación, bueno tú que vas a saber porque ni hijo tiene, pero cuando empiezas una relación tiene el derecho de creer que con esa persona puedes formar una familia”, arremetió Karla Tarazona.

Karla Tarazona y Christian Domínguez

Sin embargo, Kathy Sheen le respondió con todo a pedido de Mónica Cabrejos, quien calificó de ‘golpe bajo’ las declaraciones de Tarazona.

“Yo no tengo hijo porque no se me da la gana, porque no quiero en primer lugar. Estoy soltera, solterita, sin apuro. Prefiero estar soltera que estar peleándome”, señaló la panelista de “Válgame”

Karla Tarazona abandona set de “Válgame”

Luego de que se difundieran unos chats íntimos de Karla Tarazona con quien sería su nuevo galán, la conductora abandonó el set de televisión del programa.

Expresó su molestia a sus compañeros, pero acusó a Janet Barboza y a Kurt Villavicencio de promover que se expusieran las conversaciones románticas.