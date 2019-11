Karen Schwarz: “Por ahora cerramos la fábrica”

La conductora de Mujeres al mando Karen Schwarz, habló sobre su nuevo embarazo y anunció, que al menos por ahora, la familia “cerrará la fábrica”, y que será su esposo, el cantante Ezio Oliva, quien tomará las medidas para no tener más niños.

“En realidad la idea salió de él. Me dijo: ‘Tranquila amor que yo me encargo’. En un momento me hubiera gustado tener cuatro hijos, pero los embarazos me chocan mucho. Creo que no tendría la energía para hacerlo. Además, quiero dedicarle más tiempo a Antonia y a este nuevo bebé, si llegara un tercero me faltaría manos y tiempo. Yo tengo 36 años y realmente quiero disfrutar a mis hijos y tampoco quiero descuidar al esposo”, dijo Karen.

PUEDES VER Karen Schwarz revela que está embarazada por segunda vez: “Lo soñé y no lo puedo creer”

Respecto a su nuevo embarazo, contó que tiene muchos malestares principalmente por las mañanas. “Llego con cara de difunta pero como me gusta tanto lo que hago, después me mejoro, además en el programa me dan muchas facilidades. Creo que si no tuviera trabajo la pasaría muy mal en mi casa”, reveló.

Karen Shwarz asegura que los primeros meses se la pasó durmiendo todo el tiempo, y que felizmente, su esposo Ezio estuvo de gira musical. “Lo mejor ha sido que Ezio haya estado de viaje el primer y segundo mes de embarazo. Fue bueno para que no se gane con mis malestares”, dijo la conductora quien presiente que el bebé que espera también será una niña. “Yo le he dicho a Ezio que la vida lo va a rodear de mujeres. Mi corazón me dice que este bebé también será mujer”.