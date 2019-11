Inició rodaje de ‘No me digas solterona 2’ en Surco [FOTOS Y VIDEO]

Big Bag Films inició el rodaje de la secuela de la película peruana “No me digas solterona 2”, y lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde se muestra a la protagonista Patricia Barreto al lado de la directora Ani Alva. El estreno de la cinta está programado para abril del 2020.

“Estoy súper contenta y emocionada por comenzar el rodaje. A la película le tengo muchísimo cariño y regresar a encarnar a Patricia, con todas sus aventuras, sus conflictos y su búsqueda de la felicidad, me entusiasma mucho. No saben lo divertida que está la historia. En serio no se la pueden perder”, manifiesta Barreto

Patricia Barreto y Ani Alva

Por su parte, la directora Ani Alva expresó su emoción en este primer día de rodaje: “Ha sido muy volver a reencontrarme con Patricia y con todos los actores del elenco. Regresan casi todos los personajes y vienen un montón de sorpresas. El ambiente que se vive en el rodaje es muy divertido. Todo el elenco se lleva súper bien y trabajar con ellos es un regalo”.

Con las niñas actrices Yvanna Bernal y Alexandra Múller

Las primeras tomas del rodaje se realizaron en algunas calles de Surco y congregó a los protagonistas de la historia junto a las pequeñas Yvanna Bernal y Alexandra Múller, quienes interpretan a Patricia y su amiga, cuando eran niñas. Con ellas, también participan Anahí De Cárdenas, Natalia Salas y Yidda Eslava, Marisol Aguirre, Maricarmen Marín, André Silva, Fiorella Rodríguez, entre otras grandes figuras. La primera cinta, ‘No me digas solterona’ llevo a más de 868 mil espectadores al cine, convirtiéndose en uno de los largometrajes peruanos más taquilleros.