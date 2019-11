Mánager de ‘Pantera’ Zegarra lo denuncia por negociar pelea sin su permiso

En la última emisión del programa “En exclusiva”, se dio a conocer una nueva denuncia hacia David ‘Pantera’ Zegarra por parte de su mánager. El motivo: Pactar una pelea de boxeo en Alemania sin su autorización.

Dentro del informe emitido se conversó con el representante del pugilista nacional, Juan Cárpena Ocaranza, quien se refirió a dicha desobediencia y viaje al extranjero del boxeador.

'Pantera' Zegarra en "El valor de la verdad".

"Me sentí defraudado, traicionado cuando confirmé que era real. Justo me llama él diciéndome que le acababa de salir una pelea y yo le dije 'Pantera, no soy un chico'. Si está acostumbrado a mentir, porque he descubierto cosas que no son normales, no me puede decir que hace dos días se entera cuando en Alemania te programan una pelea con dos meses de anticipación", sostuvo el empresario.

Según declaró el mánager, la ‘Pantera’ le confesó que “necesitaba dinero”. Muy aparte de mostrarse indignado, continuará con las acciones legales dentro de la acusación con el deportista peruano.

Tras la nota televisiva, Laura Borlini le recordó a los televidentes sobre el accidente el cual estuvo involucrado el auto del boxeador. Un testigo clave asegura que David Zegarra manejaba dicho automóvil que ocasionó un accidente donde falleció una mujer.

En ese sentido, la conductora del programa sostuvo que todos esos problemas le están generando un cargamontón al pugilista. Así también, la panelista leyó un comunicado de la “Comisión Peruana de Boxeo”, en donde se indica que la ‘Pantera’ no pidió permiso a la entidad para pelear en Alemania.

'Pantera' Zegarra abandona pelea en Alemania.

¿Qué hizo la ‘Pantera’ Zegarra en Alemania?

Como se recuerda, David ‘Pantera’ Zegarra perdió su cinturón intercontinental supermediano de la OMB tras 5 rounds. El boxeador abandonó la lucha que sostenía con Stefan Härtel en Alemania.

Con esto, el pugilista peruano vuelve a sumar una polémica más, que se suma a la denuncia de un testigo clave quien afirma que el boxeador es el responsable de la muerte de una persona y su consumo de drogas.