Selena Gomez comentó una foto de Bella Hadid sin embargo, la modelo borró la publicación de Instagram. La exchica Disney confesó en una entrevista que quería hacer las pases con personas con las que no tuvo una buena relación en el pasado.

En el 2017, la intérprete de ‘Lose You To Love Me’ inició su relación con The Weeknd meses después de que el cantante terminara con Bella Hadid. Ambas terminaron su amistad y se dejaron de seguir en todas las redes sociales.

Bella Hadid borra foto de Instagram donde Selena Gomez comentó

No obstante, Selena Gomez ha reiterado en varias ocasiones que ya no quiere pelear con nadie y que busca la paz. Esa es la razón por la que comenzó a darle ‘follow’ nuevamente a Bella Hadid y a su hermana Gigi.

La modelo subió una imagen a su cuenta de Instagram donde presumió el look que había usado en la pasarela de Dior y la artista comentó: “Stunning” que quiere decir “Impresionante” con emoji de cara con corazones.

Al parecer, a Bella Hadid no le gustó lo que puso Selena Gomez y en lugar de borrar lo que decía, eliminó la publicación por completo. Sus fanáticos sacaron sus conclusiones y aseguran que no se reconciliarán.

¿Bella Hadid y The Weeknd retomaron su relación?

La última vez que Bella Hadid y The Weeknd estuvieron en una relación fue a mitad del 2019. Sin embargo, en agosto confirmaron su ruptura y el cantante cambió radicalmente de look.

Bella Hadid | Créditos: AFP

Ambos siguieron caminos diferentes. Mientras él estaba dando conciertos en su gira por Toronto, la modelo robaba miradas en la Semana de la Moda en Nueva York.

Una fuente cercana a las celebridades aseguró que a pesar de que no están juntos, aún siguen teniendo amor: “Están en distintos lugares ahora, físicamente y mentalmente. Bella está preparándose para sus compromisos en fashion week y Abel nombre verdadero de The Weeknd) está trabajando en su música y en su próximo debut como actor”.