Tony Succar asegura que Gian Marco le apoyó gratuitamente en colaboración para su disco ganador del Latin Grammy

Tony Succar puso en alto el nombre del Perú en la 20° entrega de los Latin Grammy, llevándose los premios a Mejor Álbum de Salsa y Productor del Año en la ceremonia realizada el pasado jueves en Las Vegas.

El músico peruano jamás olvidará dicha anécdota, ni tampoco en las personas que confió. Entre ellas se encuentra el cantautor nacional Gian Marco, quien confió en el talento del joven artista para apoyar en la realización de su disco.

Tony Succar en Instagram.

En conversaciones con un conocido medio de prensa local, el múscio peruano-estadounidense comentó que siempre quiso contactarse con Gianmarco para colaborar con él, sin embargo, se veía muy lejos de ese sueño.

“Me escribe él por Instagram y me dice: ‘Mira, Tony, quisiera hablarte de un proyecto que tengo’. Me explica que quiere hacer el tema ‘El ritmo de mi corazón’ del Grupo 5”, contó Succar en entrevista con RPP.

El ganador de dos gramófonos no lo pensó dos veces y rápidamente respondió que sí, agregando que sería un verdadero honor trabajar con él.

"No pensé que él me llamaría a mí para hacer esa canción, porque es el género de la cumbia y lo que quería en una versión medio pop y yo hago salsa. No pensé que confiaría en mí. Resulta que lo hacemos y fue todo un éxito y a la gente le encantó", relató.

Tiempo después, Succar le propuso a Gian Marco que colaborase para su nueva producción musical “Más que mí”, en una adaptación de la canción “She’s out off my life” del ‘rey del pop’ Michael Jackson.

“Cuando le enseñé la canción (a Gian Marco), se enamoró del arreglo y del tema. Me dijo: ‘Tony, cuando quieras, vamos y grabamos la canción’. Le pregunté si debía hablar con su manager o algo, y me dijo que me olvide de eso. No me cobró ni un dólar”, comentó.