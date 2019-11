Las Kardashian reciben duras críticas tras protagonizar “Guerra de comidas”

El reality de una de las familias más famosas de Hollywood, Keepin’ Up With The Kardashians (Mantenerse al día con las Kardashians) cuenta con una legión de seguidores siguen a través del programa, el día a día de las celebridades. Sin embargo, el último adelanto del espacio ha provocado una ola de críticas y gran indignación entre los usuarios de las redes sociales.

En el clip compartido por Khloe Kardashian a través de su cuenta oficial de Instagram, se puede observar cómo un rutinario desayuno en la mansión del clan Kardashian, se convierte en una “Guerra de comidas”, protagonizada por las hermanas Kim y Kourtney y a su madre Kris Jenner, quienes empiezan a arrojarse todo tipo de alimentos entre ellas.

“¿Me molesta esta pelea de comida en este momento? ¿A quién diablos no le molestaría esto?”, dice Khloe Kardashian en el clip. “Esto es, en el mundo de cualquier persona normal, extraño e inaceptable. Te metiste con la …equivocada, Kris Jenner”, agregó.

Foto Captura: Instagram Khloe Kardashian

“Esta no es forma de vivir, pero si puedes reírte de esto y respirar, estás bien”, señaló Kris Jenner. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar al video que protagonizan las celebridades y se mostraron totalmente indignados ante la actitud de las integrantes de la familia.

“Y eso es todo, creen que todo está permitido! ¡Ejemplo sagrado para la juventud! a menos que millones de personas mueran en el mundo. Y ahora, ¿qué vas a hacer para protegerte de este comportamiento ignorante? ¡No es genial! Para tanta gente no tiene comida, es muy triste ver eso”, “”Mientras tanto, otras personas no tienen nada que comer. Bien por ti, Kardashians”, “El pobre personal que tuvo que limpiar esto después”, “La comida no se bota, hay gente que la necesita. Por más dinero que tengan”, fueron algunos de los mensajes de los cibernautas.