Kim Kardashian es criticada por presumir el supuesto anillo que le robaron en París

Kim Kardashian y sus inseparables hermanas Kourtney y Khloé lanzaron hace una semana su nueva línea de fragancias Diamonds Collection. Las empresarias tiraron la casa por la ventada con respecto a la publicidad y todo quedó registrado en Instagram.

Las hijas de Kris Jenner se unieron para este nuevo proyecto, donde, por fotos, se pudo ver el gran derroche de joyas y diamantes que se usaron para la sesión, y por el cual tuvieron que se custodiadas por varios miembros de seguridad.

Kim Kardashian, Kourtney y Khloé promocionando su nueva línea de fragancias.

Según el portal TMZ, los hombres, que estaban cuidando la integridad de Kim, Kourtney y Khloé Kardashian y las joyas como aretes, anillos, pulseras y diamantes propiedad de la diseñadora Lorraine Schwartz, portaban armas todo el tiempo.

Sin embargo, hubo algo que llamó poderosamente la atención entre los seguidores de Instagram. Resulta que Kim Kardashian lució un anillo, muy similar al que le robaron en París en 2016.

Kim Kardashian y el supuesto anillo que le robaron en París.

Esto generó desconcierto, confusión e indignación entre los usuarios de la socialité.

“¿Kanye le regaló otro?”, “¿Es falso?”, “¿Es photoshop?”, “¿No es ese el Anillo que le robaron en París?”, “Recuperaste tu anillo”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la red social.

A pesar de la polémica desatada, Kim no se ha pronunciado para aclarar las dudas de sus seguidores.

¿Qué anillo robaron a Kim Kardashian?

Tras el violento robo que sufrió Kim Kardashian en París, hubo mucha confusión por saber qué anillo fue el que le arrebataron. Ella explicó que no le habían quitado la primera sortija de compromiso de 15 quilates de corte ovalado y firmado por Lorraine Swartz que le dio Kanye West en 2013, pero aseguró que el segundo anillo de 20 quilates que le regaló su esposo meses antes sí había sido robado.

Seguidores de Kim Kardashian están confundidos.

Kim Kardashian pensó que la iban a violar durante asalto en Paris

Durante uno de los episodios de “Keeping Up with the Kardashians”, Kim Kardashian contó, entre lágrimas, su miedo a ser violada por los delincuentes que entraron a su departamento en París.

Kim Kardashian contó entre lágrimas su traumática experiencia.

“Entonces (uno de los hombres armados) me puso cinta en la cara, en la boca, para evitar que gritara o algo y luego me agarró las piernas y yo no tenía… ya saben, no tenía ropa interior (bajo la bata) y me empujó hacia él frente a la cama y pensé ‘ok, este es el momento. Me van a violar. Me preparé mentalmente por completo, pero luego él no hizo nada y me amarró las piernas juntas con cinta”.