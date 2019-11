Karla Tarazona llama “sin moral” a Isabel Acevedo por escándalo de prenda íntima

La relación de padres entre Karla Tarazona y Christian Domínguez está mejor que nunca, según lo manifestado por la conductora de “Válgame”.

Como se sabe, el cumbiambero confirmó sus salidas con Pamela Franco y esto no molestó en absoluto a la locutora, quien ve con buenos ojos a la bailarina.

No obstante, hay algo que Karla Tarazona no puede olvidar y se llama Isabel Acevedo. Resulta que la conductora aún recuerda aquella vez que encontró la ropa interior de la joven en su casa, cuando ella aún mantenía una relación con Christian Domínguez.

"A fin de año lo quemaré (la ropa interior). A veces se necesita guardar esas cosas para recordarles a las personas lo sin moral y sinvergüenzas que pueden ser, por dejar sus prendas íntimas. Encontré calzón, brocha de maquillaje, ganchos de cabello y muchas cosas más”, señaló Karla Tarazona a Trome.

Sobre el supuesto karma a Isabel Acevedo tras confirmarse las salidas entre Christian Domínguez y Pamela Franco, la conductora dijo que “el mundo da muchas vueltas y las cosas que haces aquí las pagas. No necesitas desearle el mal ni odiar a las personas, porque solito llega el karma”.

Asimismo, la expareja de Leonard León se indignó de la supuesta indemnización que estaría pidiendo ‘Chabelita’ a Christian Domínguez,

“Si fuera cierto eso, hasta vergüenza me daría. Ni yo que he tenido un hijo con Christian le he pedido una indemnización por todo lo que pasó en su momento. ¿Con qué cara? Pero así es la gente de fresca y natural”, comentó.

Karla Tarazona espera que Christian Domínguez siente cabeza

Karla Tarazona dejó en claro que no le afecta en lo absoluto las salidas de Christian Domínguez con Pamela Franco. Además, mostró sus buenos deseos al cantante.

“No les deseo ni lo mejor ni lo peor, tampoco les tengo que dar la bendición. Él tiene derecho a rehacer su vida. Con los 36 años que tiene, ya debería estar tranquilo, con sus hijos y con la persona que deba estar”, comentó.