José José a Fernando Allende antes de morir: “Que no se haga un circo de mi partida”

Fernando Allende, cantante mexicano y amigo íntimo de José José, confesó lo que le dijo el ‘Príncipe de la canción’ antes de que falleciera. El artista estuvo presente en los Latin Grammy 2019 y en su paso por la alfombra roja habló con el programa ‘Ventaneando’.

Los conductores le preguntaron sobre la partida de su colega y se tomó unos minutos para aclarar por qué no ha querido tocar este tema desde el 28 de septiembre, día en el que José José dejó de existir.

Fernando Allende y José José

“Lo único que José José me dijo a mí al final es ‘trata de que no se haga un circo de mi partida’ y yo por eso prefiero no hablar del asunto y ofrecerle a José el respeto que él merece y a la familia el espacio que requieren. No sé qué está pasando, pero si está pasando algo, ellos merecen tener espacio para su reconciliación y pienso que tanto ustedes (los medios) como nosotros debemos mantenernos al margen”, dijo Fernando Allende.

El cantante no quiso profundizar mucho en el asunto ya que la última vez que vio a José José fue cuando se fueron de vacaciones. “(Los días de descanso) fueron muy divertidos, con muy buena comida, él con muy buen apetito. Cantamos, reímos”, aseguró.

Fernando Allende publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a su colega días después de que falleciera. A pesar de que no indicaba la fecha en la fue tomada, escribió el siguiente mensaje: “Gracias por los momentos inolvidables en familia. Te llevaremos siempre en el corazón. Familia Allende”.

Fernando Allende | Instagram

El artista mexicano se emocionó en la gala de los Latin Grammy 2019 cuando varios cantantes se juntaron para rendirle un homenaje a José José. En la pantalla grande que había en el escenario, lanzaron un vídeo del ‘Príncipe de la canción’ donde daba palabras de agradecimiento:

“Muchas gracias a todos, de todo corazón mi agradecimiento más grande a Dios por haberme dejado nacer en México, mi patria maravillosa, que me ha proyectado a tantas latitudes del mundo en donde he tenido la oportunidad de cantar”. Luego de ese emotivo clip, Pepe Aguilar interpretó ‘El triste’, canción icónica de José José.