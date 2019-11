Jonathan Maicelo reveló que su padre lo negó en público: “Me hizo pasar vergüenza”

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Jonathan Maicelo respondió una pregunta relacionada con su padre. El boxeador ‘chalaco’ sorprendió al conductor Beto Ortiz con su respuesta.

El deportista dijo que, de pequeño, su padre lo negó tras ser presentado por su madre. “Lo que recuerdo es que cuando mi mamá me dijo ‘Él es tu papá’, (mi papá) dijo que yo no era su hijo, delante de mi, y lo dijo delante de la gente. Me hizo pasar vergüenza, yo tendría siete u ocho años, ya tenía uso de razón”, reveló.

Según relata Maicelo, su mamá le había dicho que su padre falleció en un accidente, pero luego tuvo que contarle la verdad. “Mi mamá decía que mi papá se había estrellado manejando en su auto y que había muerto. Todo niño le pregunta a su mamá “¿ma y mi papá?”... Es una pregunta normal. Y yo creí eso por muchos años”, expresó.

“Luego ya me dijo que mi papá estaba vivo y que lo iba a conocer. Cuando lo conocí no fue tan agradable porque dijo eso delante de la gente. Luego me llevó a comprar ropa y yo me fui avergonzando”, sostuvo Maicelo.

Jonathan Maicelo compartió foto con su hijo en Instagram.

"En el trayecto decía que no era su hijo pero que me iba a comprar ropa porque igual le daba pena", agregó el deportista.

¿Jonathan Maicelo odia a su padre?

En otro momento de la entrevista, se le formuló la pregunta si el boxeador odiaba a su padre. Sin embargo, no pudo ser contestada ya que una de las acompañantes de Jonathan Maicelo presionó el botón rojo para evitar responderse.

“Sarita presionó el botón, así que te salvaste por la campana. Tenemos que usar la pregunta de repuesto. Es un poco pronto para tocar el botón”, sostuvo Ortiz

Jonathan Maicelo en Instagram.

La pregunta reemplazante fue: "¿Te arruinó la juventud tener a tu hermano en la cárcel?". Maicelo fue sincero y respondió con un "No".

“Tener a mi hermano preso sí arruinó cierta parte de mi juventud, pero no definió quién soy, a eso iba, de esa forma lo transmito. Vivíamos en pobreza, miseria, problemas económicos fuertes. Al estar el preso, mi mamá tenía que trabajar tres o cuatro veces más para tener en la casa y tener para él. No había ni para el chicle, mi mamá tenía que caminar varias cuadras y eso me daba mucha pena”, explicó el boxeador.