Jonathan Maicelo revela que dejó “ensangrentado” a ‘Pantera’ Zegarra en más de una ocasión

Para nadie es un secreto que Jonathan Maicelo y David Zegarra tiene un conflicto personal que trasciende a los rings de box. Durante su participación en “El Valor de la Verdad”, el boxeador aseguró que peleó contra el exchico reality en más de una ocasión y que en todas estas se impuso al popular ´Pantera´.

La pregunta que se le hizo a Jonathan Maicelo fue “¿’Bañaste en sangre’ al ‘Pantera’ Zegarra más de una vez?”. Ante esto, el boxeador respondió sonriente que “Sí”, a lo que la voz en off ratificó sus palabras con un “Verdad”.

Jonathan Maicelo fue preguntado si dejó "ensangrentado" a David Zegarra

Ante esto, Jonathan Maicelo detalló que en todas las ocasiones que este se enfrentó con ‘Pantera’ Zegarra se impuso y sin mayores problemas.

“Fue tan fácil como tomar un vaso de agua como te lo dije una vez”, ante esto, Beto Ortiz pregunta por el número de ocasiones que ambos pelearon, a lo que Jonathan Maicelo replica: “... Varias. Él siempre ha negado que he peleado con él, pero lo he hecho varias veces; unas de exhibición y un par más que fueron oficiales”.

La respuesta fue "Verdad"

Ante esto, el primo de Jonathan Maicelo ratifica las palabras de boxeador: “... Siempre lo ha bañado en sangre a ‘Pantera’ Zegarra. Siempre ha sido su hijo”.

Seguidamente, Beto Ortiz cuestiona si las razones de ‘Pantera’ Zegarra para negar se debería a una estrategia para promocionar una futura pelea contra Jonathan Maicelo, a lo que este responde:

“Siempre ha negado que ha peleado conmigo, es más, en la última vez que pasó, que tuvimos el problema en una tienda, yo le dije ‘¿no te acuerdas cuando te ‘aboyaba’?, él dice que no... y la cruda verdad, ‘compare’, es que con él he peleado más de una vez y todas las veces que he peleado con él, así, así de sangre ‘compare’”.

Cuando Beto Ortiz intenta averiguar por qué Jonathan Maicelo dio una bofetada a ‘Pantera’ Zegarra cuando se cruzaron en una tienda, este explicó que se debió a unas amenazas que el exchico reality habría hecho.

'Pantera' Zegarra segura que nunca enfrentó a Maicelo, pero este lo ha desmentido

"Yo escuché entrevistas de él donde me amenaza, que en la calle duro un round y en un ring duro dos, asumiendo que sin guantes me mata. Honestamente, fueron comentarios amenazantes, que soy un payaso, que cuando camino por su lado tiemblo”.

Entonces, Maicelo explica su reacción hacia ‘Pantera’ Zegarra de la siguiente manera: “Cuando lo vi venir hacia mí, él me puso la mano izquierda, que en el barrio se sabe que la mano izquierda es la mano del desprecio. Y le meto un bofetín, y meto un paso atrás para tomar distancia y el señor dio dos, tres pasos atrás para dejar sus cosas, para tomar tiempo, para que lo agarren”.