Mon Laferte admite que mostró el busto para promocionar su nuevo reggaetón de protesta [VIDEO]

Mon Laferte finalmente le habló a sus seguidores sobre lo que aconteció durante los Latin Grammy 2019. La intérprete de ‘Amárrame’ realizó un video en vivo en Instagram para comentar que si bien, el fin de mostrar los pechos con la frase “En Chile torturan violan y matan” era para denunciar que el país sureño viola los derechos humanos, también el acto tenía como objetivo hacer “más comercial” su nueva canción que trata el mismo tema.

‘Pla Ta Tá’ es el primer reggaetón de Mon Laferte que fue realizado junto al puertorriqueño ‘Guaynaa’. Este es claramente un tema de protesta, desde la carátula hasta su propia letra.

Así, por ejemplo, en la fotografía se observa el busto destapado de la chilena y una pañoleta verde que cuelga de su cuello, la cual hace referencia a su posición a favor del aborto. AQUÍ conoce más sobre el estreno del nuevo sencillo.

“¿Quería llamar la atención? Sí, para que se supiera lo que pasa en Chile. ¿Quería hacer una canción comercial? Sí, para que se supiera lo que pasa en Chile”, admitió la Mon Laferte.

“Hay gente que dice ‘hizo un reggaetón solo para vender y que la escuchen’. Obvio que quiero que lo escuche todo el mundo”, dice entre risas Mon Laferte

¿Mon Laferte no quería estar en los Latin Grammy?

A través de Twitter, la cantante mostró su descontento que tener que asistir a la ceremonia de los Latin Grammy, mientras su país natal vive una crisis de violencia.

“Estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mi*** viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños. Siento impotencia, me duele el alma, me siento tan tonta estando acá. ¿Qué hago aquí? Debería estar allá con mi gente. Este mundo es muy injusto. No puedo dormir de pena”, escribió en la famosa red social.