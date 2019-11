Deyvis Orosco posa por primera vez con la familia de Cassandra Sánchez

Deyvis Orosco posó por primera vez junto a la familia de su novia, Cassandra Sánchez De La Madrid. Jessica Newton fue la encargada de publicar la instantánea a través de Instagram. “Siempre felices los cuatro”, escribió la organizadora de concursos de belleza.

En la fotografía, las parejas posan sonrientes y a punto de ir a una boda. Tanto Cassandra Sánchez como su madre también compartieron varias historias en las redes sociales demostrando lo mucho que se divirtieron.

Deyvis Orosco asistió a un matrimonio junto a la familia de su novia, Cassandra Sánchez De Lamadrid. Créditos: Instagram.

Deyvis Orosco siempre ha mantenido en perfil bajo su relación con la hija de Jessica Newton. En agosto de 2019, el cantante publicó por primera vez una fotografía junto a ella y le dedicó un mensaje de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, reina”, fue el escueto mensaje que Deyvis Orosco dedicó por su cumpleaños a Cassandra Sánchez Lamadrid a través de Instagram, en cuya imagen se puede ver a ambos muy amenos luciendo casacas oscuras y con lentes de sol.

En la última salida que tuvieron como pareja, la exreina de belleza reveló la buena relación que mantiene el hijo del fallecido Jhony Orosco con su esposo. "Me encanta verlos así ", escribió Newton como descripción a un video que muestra a padre y ‘yerno’ dando unos pasos de baile.

Deyvis Orozco, Jessica Newton y Magaly Medina posan juntos en Instagram

Cassandra Sánchez De Lamadrid publicó una fotografía del matrimonio al que asistió junto a Deyvis Orosco y su familia, en el que también fue Magaly Medina.

La hija de Jessica Newton compartió la imagen a través de su Instagram. La instantánea recibió diversos comentarios halagando al grupo de amigos.

Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez, Jessica Newton, su esposo y Magaly Medina.

En entrevista con La República, el hijo del fallecido cantante Jhony Orosco conversó sobre su libro “Lo que fui, lo que soy”, en el cual cuenta su historia de perseverancia y profesionalismo.

“Decían: “este chico no va a poder”. Y era válido que piensen eso de un chico de 20 años con un gran legado. Pero siempre tuve claro quién quería ser. Tener un objetivo claro me ayudó a no mirar a los costados”, contó el ‘Bomboncito de la Cumbia’.