Gregorio Pernía: “La gente que uno ve en televisión es envidiosa y soberbia”

Gregorio Pernía ha sorprendido a más de uno con sus recientes declaraciones a través de un video en su cuenta oficial de Instagram.

‘El Titi’, sin pelos en la lengua, arremetió contra la gente que trabaja con él en televisión, catalogándolos de soberbios, falsos, entre otros adjetivos.

PUEDES VER: Gregorio Pernía se desnuda en la playa y fans lo elogian

Gregorio Pernía sorprende con sus declaraciones.

“Esto es para hacerles una confesión de lo que es este medio. Es un medio de mi***, la gente con la que uno ve en televisión y uno comparte, el 90 por ciento es envidiosa, egocentrista, pretenciosa, soberbia, ellos no cag**, ellos no mean, ellos no amanecen con mal aliento, ellos levitan. ¿Acaso uno es una novela o una serie?”, señala el actor colombiano.

Aunque no dio razones del por qué decidió arremeter contra sus colegas, Gregorio Pernía continuó con su mensaje.

Gregorio Pernía genera la intriga entre sus fans por sus declaraciones.

“Es un medio donde muy poca gente se salva de ser un buen ser humano, son unos caraver***, convenientes, hipócritas, falsos. Es un medio bien difícil, ¿por qué no decirlo?”, prosiguió en un tono molesto.

El video ya cuenta con 398.104 reproducciones y los seguidores del intérprete no han dudado en darle la razón.

“Demasiado real, mi amor. Tranquilo, qué vinimos a este mundo a pasar las mil y una”, “Se tenía que decir. En todos lados es lo mismo”, “De acuerdo contigo”, “Qué pena que te causaron daño, pero tú eres un gran ser humano”, “Así es la dura realidad”, son algunos de los mensajes que se leen en la red social del actor.

Gregorio Pernía llama "falsos" a sus compañeros.

Instagram: Carmen Villalobos apoya a Gregorio Pernía

Tras el controversial video de Gregorio Pernía, su compañera de trabajo y amiga, Carmen Villalobos, no dudó en respaldar las palabras del actor.

Carmen Villalobos apoya a Gregorio Pernía.

“Mejor no lo has podido decir. La gente bipolar en este medio sí que abunda, y si, tú lo acabas de decir, cuando se acaba el proyecto y ya no hay trabajo, los que se portaron mal y te trataron mal , ahí sí saludan cómo si nada”, escribió en el Instagram de ‘El Titi’.