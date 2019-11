Hijo de Eugenio Derbez rompe su silencio sobre rumores de bisexualidad

Luego que José Eduardo, hijo de Eugenio Derbez, anunciara el fin de su relación de más de cinco años con la modelo Bárbara Escalante a inicios de septiembre, surgieron rumores sobre su orientación sexual.

Una amiga cercana a Escalante señaló que la ruptura del romance se dio por la bisexualidad de José.

José Eduardo Derbez rompe su silencio.

Ante esto, el medio hermano de Aislinn Derbez concedió una entrevista para el programa Hoy y habló de una vez sobre todos los rumores que lo colocaron en el ojo de la tormenta.

“Sé quién soy y la gente que me conoce sabe quién soy. No tengo nada que decir (…). No tengo idea quién sea esa mujer (que habló de mí), no la conozco”, comentó José Eduardo Derbez.

Asimismo, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aseguró que la persona que inició todos los comentarios sobre su orientación sexual fue una amiga de su expareja. Según José, la responsable de los rumores lo hizo porque necesitaba prensa, ya que está a punto de sacar al mercado un disco musical

“Tengo entendido que va a sacar un disco, supongo que, por eso, pero nada más. Es una amiga de ella, de la primaria, y hasta ahí, tengo entendido (…). Esta señorita dice que yo soy bisexual, ¡hazme la buena! Tendría más mercado, todavía. No sé quién sea, no sé cuáles sean sus intenciones, sobre todo si no me conoce”, agregó.

Finalmente, el joven reveló que está evaluando demandar a la mujer, pero por el momento tiene otros pendientes que lo mantienen ocupado como la serie “De viaje con los Derbez”.

José Eduardo Derbez envió comunicado para anunciar separación

En septiembre de este año, el hijo de Eugenio Derbez, compartió una carta donde anunció su separación de Bárbara Escalante.

"A todos nuestros amigos. Quiero hacer de su conocimiento que Bárbara Escalante y yo hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, más no significa que no sigamos conservando una gran amistad, pues Bárbara es una mujer en toda la extensión de la palabra”, comentó José Eduardo Derbez.