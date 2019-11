Michelle Soifer y Mario Hart se quejan del jurado en “El dúo perfecto”

La pareja conformada por Mario Hart y Michelle Soifer se presentó este sábado en “El dúo perfecto” al ritmo del “Culiquitaca” y obtuvo halagadores comentarios por parte del jurado. Sin embargo, el puntaje que recibió no llegó a ser tan alto, es por ello que los artistas no dudaron en reclamar.

El piloto de autos y la cantante aseguraron que los miembros del jurado no fueron consecuentes con sus palabras al otorgarles solo una puntuación promedio.

“La puntuación es la más baja que hemos tenido en toda la temporada. (A Morella Petrozzi) Dices que te gustó, que hubo mucho fuego, eso debería ser estar arriba, si lo que se quiere es show, actuación, performance, me parece que se contradice”, señaló Mario Hart.

El esposo de Korina Rivadeneira le pidió a Petrozzi que le dijera a qué se debía su puntuación y esta le respondió: “Cuando hay mucho de lo mismo no existe un contraste. Cuando hay mucha energía masculina, el de Michelle, el tuyo, no hace que haya un complemento”. Sin embargo, Mario Hart no quedó conforme con esta respuesta y esto quedó evidenciado en su rostro.

Michelle Soifer también tomó la palabra para indicar que le parecía injusta la puntuación obtenida, debido a que ella y Mario Hart no cometieron errores en su presentación.

“No podemos bajarle a una canción que es muy rabiosa, “Culliquitaca” tiene que reventar y yo no entiendo, hemos dado lo que queríamos fuego, creo que es lo que quiere la gente. Yo no creo que esté mal que ambos hagamos sobresalir las cosas que tenemos mejor. Yo considero que 8 fue muy bajo, hasta 9 puedo entender si no les gustó, porque fue un trabajo muy elaborado, no hubo equivocaciones”, aseveró la cantante en “El dúo perfecto”.