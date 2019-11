Eiza González revela que en México no la llaman para hacer cine [VIDEO]

Eiza González contó más detalles sobre lo que significó para ella haber migrado a Estados Unidos para reiniciar su carrera artística. También confesó que no hace cine en México porque no quiera, sino porque no la invitan. Este hecho le ha resultado un poco frustrante.

“Tengo ganas de hacer historias mexicanas que me reten como actriz porque creo que se hacen cosas interesantes”, declaró la joven de 29 años a los medios de comunicación.

La protagonista de “Lola, érase una vez” decidió mudarse a Hollywood hace más de cinco años y ha participado en algunas películas y series norteamericanas. En rueda de prensa durante el “Festival Internacional de Cine de Los Cabos” reconoció que los directores mexicanos solo la buscan para proyectos televisivos.

“Sé que los tiempos en televisión son de muchos meses y no quiero estar tanto tiempo así porque lo que deseo es hacer cine”, dijo la actriz.

Sobre su ascendente carrera en Estados Unidos, Eiza González sostuvo que “seguirá luchando por lo que quiere”. "Es frustrante y doloroso abrirse paso en una industria como la de Estados Unidos, donde hay tanta segmentación”, indicó.

“Muchos me han preguntado por qué me fui cuando mi carrera en México estaba en un punto próspero, pero tenía que seguir creciendo”, agregó la exprotagonista de telenovelas juveniles en Televisa.

En el “Festival Internacional de Cine de Los Cabos”, Eiza recibió el reconocimiento “International Star” por contribuir a darle visibilidad al gremio latino en la industria cinematográfica internacional.

Algunas de las producciones en las que ha participado la actriz mexicana son “Del Crepúsculo al Amanecer” para la televisión norteamericana, y “Baby Driver”, en donde compartió protagonismo con Ansel Elgort y Kevin Spacey.