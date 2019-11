Pamela Franco sobre Karen Dejo: “Debería cuidar sus palabras"

Luego que Karen Dejo habló de las constantes salidas de Pamela Franco y Christian Domínguez, la cantante de “Alma bella” decidió pronunciarse al respecto en declaraciones para un medio local.

“Me da pena la verdad, porque ella no me conoce, no me puedo sentir mal por sus palabras. Es mayor que yo, ya ha vivido, tiene una hija, aparte que ella no puede hablar de una persona que no conoce. La verdad es que no le doy importancia porque no existe para mí”, señaló la joven artista para el diario Trome.

En declaraciones para el mismo medio, la cantante Pamela Franco decidió enviar un mensaje a Karen Dejo tras ser calificada como “una chica de mundo”. “Es un adjetivo fuerte el que usó para una persona que no conoce. Ha sido muy ligera al hablar, debería cuidar sus palabras y fijarse en sí misma. Por como habla, interpreto cómo es ella. Me afectaría si viniera de una persona que considero o que es amiga mía, lo único que le puedo decir es que tenga cuidado con lo que sale de su boca”, sentenció.

Además, la cumbiambera se refirió a la amistad de Karen Dejo y Christian Domínguez. “Si es amiga de Christian, que hable de él, no de mí. Yo no sé por qué la gente no se preocupa por su vida. Si dice que es amiga de Christian y se preocupa por él, debe tener su número telefónico, que lo llame, las amistades verdaderas no hacen declaraciones en medios”, finalizó.