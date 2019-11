Pamela Franco le recuerda a mamá de ‘Chabelita’ cómo inició la relación de su hija con Christian Domínguez

Pamela Franco se presentó el pasado viernes en el programa “Válgame” para hablar de su relación Christian Domínguez. Así también, aprovechó en aclarar ciertas malinterpretaciones tras la polémica ruptura entre el cumbiambero e Isabel Acevedo ‘Chabelita’.

En un momento de la entrevista, la cantante de cumbia respondió a las declaraciones de la mamá de la última expareja del líder de la “Orquesta internacional”. Como se recuerda, la señora Rosa Arenas tildó a la conductora de “Se pone bueno” de ser “una mujer sin valores”.

“La verdad que a mí me provocó risa, porque que venga de parte de esa parte, desatinado la verdad. Más que declaración como para sentirme mal, me pareció algo como un chiste. Así lo tomé, no me afectó en nada, ni siquiera lo he comentado, me ha resbalado”, dijo la saliente de Christian Domínguez.

Dentro de ese contexto, remarcó que ella no se entrometió en ninguna relación, pues ellos ya habían terminado antes de realizarse el 'ampay'. Asimismo, tampoco llamó al cumbiambero a su reunión, sino él fue por cuenta propia.

“La señorita dijo que ellos terminaron el domingo, o sea que, después de una hora de haber terminado es un hombre soltero. (…) Antes de hablar, creo que se debería de informar y primero recordar, recordar que su hija ha vivido momentos que realmente sí son comprometedores”, sostuvo recordándole cómo inició su hija la relación que mantuvo con Christian Domínguez.

En ese sentido, “calló” a la mamá de ‘Chabelita’ tras las declaraciones de la misma. “Yo creo que la señora debería callar y mantenerse al margen porque su hija es una persona mayor y después de todas las cosas, ha demostrado que es una mujer que debe ‘pechar’ por sus actos", expresó Pamela Franco.

"Aquí no estamos hablando de niños, es un hombre y dos mujeres, si ella quiere saber de algo, si quiere que me llame. Las cosas se aclaran hablando”, agregó la cantante.