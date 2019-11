Ariana Grande podría cancelar su gira por problemas de salud

Ariana Grande estuvo promocionando su gira ‘Sweetener World Tour’ en Instagram y en varias publicaciones que realizó en Instagram confesó que no se siente bien de salud y no sabe si logrará cumplir con todos sus conciertos.

En sus insta stories la artista de 26 años informó a sus seguidores que está enferma desde hace tres semanas y es probable que sus presentaciones en Estados Unidos sean canceladas hasta que se sienta mejor.

Ariana Grande se sincera sobre su estado de salud y cree que cancelará su gira

Además subió una serie de vídeos explicando cómo se sentía y en qué condiciones de salud se encontraba. Comenzó su mensaje así: “Hola a todos, tengo una actualización de salud rápida, acabo de terminar mi programa en Charlottesville y he estado enferma desde el último concierto en Londres”, puso Ariana Grande en Instagram.

Sin embargo, en la cuenta de Twitter de Live Nation Florida, aseguraron que la cantante sí estaría presente en los conciertos de su gira ‘Sweetener World Tour’. La intérprete de ‘Problem’ aún no ha confirmado si cancelará sus presentaciones o si se siente segura de realizarlas.

Ariana Grande tiene dificultad para respirar

En la pequeña carta que escribió Ariana Grande para sus seguidores en Instagram les confesó cómo se encuentra: "Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Sueno bien, tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo ", escribió en un largo mensaje. “Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo”.

“He estado tosiendo y tuve esto como una loca infección de seno que no ha desaparecido en mucho tiempo. No he podido mejorar realmente y esta noche, durante el show de esta noche, mi cabeza estaba realmente dividida y pesada y mis glándulas realmente dolían y estoy tratando de averiguar qué está pasando”.

Ariana Grande

Ariana Grande aseguró que no quiere cancelar sus conciertos pero puso en primer lugar a su salud así que visitó a varios médicos para dar con un diagnóstico. La artista confesó sentirse asustada y preocupada ya que no quiere decepcionar a sus fans. No es la primera vez que cancela un concierto.

A principios de este año, la artista estuvo pasando por problemas de depresión porque no podía superar la muerte de su ex pareja, Mac Miller.