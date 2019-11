Anuela AA sentiría celos de Maluma por acercamiento a Karol G

Desde hace un tiempo se viene especulando que Anuel AA no se llevaría muy bien con su colega Maluma. Los rumores se desataron cuando el intérprete de “China” y Bad Bunny se burlaron del colombiano en Instagram.

Todo empezó cuando el novio de Karol G dio a conocer la polémica frase de la canción Ganga, tema original de Bryant Myers.

Anuel AA y Bad Bunny se burlando de Maluma.

“Nunca flow Maluma, siempre Real G”, fue la frase que se escuchó en el coro de la canción donde participa Anuel AA. Ante esto, Bad Bunny apoyó a su compatriota puertorriqueño, usando la misma frase en su cuenta oficial de Twitter.

Los involucrados no se pronunciaron para aclarar si tenían algo en contra de Maluma, provocando la confusión entre sus millones de seguidores.

Anuel AA y Karol G

Según el portal Mui Today, todo el problema habría nacido por la fuerte amistad que tienen Karol G y Maluma.

“Luego de conocer toda la problemática los seguidores de los cantantes han comenzado a especular que el dilema entre ambos se debe a los celos enardecidos de Anuel AA, y es que al parecer Maluma es muy amigo de Karol G situación que no le gusta a Anuel AA”, se lee en el portal.

Karol G y Maluma son amigos. La relación amical molestaría a Anuel AA

Recordemos que los colombianos compartieron románticas escenas en el video “Créeme”. Las imágenes se llegaron a malinterpretar, pues la conexión entre ambos fue muy fuerte.

Maluma responde a Anuel AA y Bad Bunny

Tras la polémica desatada por la frase de la canción “Ganga”, Maluma dio una entrevista para Soy Molusco en Instagram y manifestó su confesión por la actitud de sus colegas Anuel AA y Bad Bunny.

Anuel AA y Bad Bunny se burlando de Maluma.

"No sé por qué lo hicieron. Estoy confundido. Yo quiero que Bad Bunny me llame o que Anuel me llame y que me digan: ‘¿sabes qué? Nunca Flow Maluma por eso’. Yo no lo entendí y me pregunté: ‘¿por qué me llegó a mí la mala? Yo no le he hecho nada, a Bad Bunny tampoco. De hecho a Bad Bunny lo conocí en Puerto Rico hace años en una colaboración que nunca salió”, añadió.