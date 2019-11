Anahí Puente sobre sus inicios en la actuación: “Sufrí mucho”

La cantante Anahí Puente, quien a fines de octubre anunció su embarazo tras aparecer en la portada de la revista “Quien”, se ha animado a contar pasajes poco conocidos de su vida, cuando recién iniciaba en el mundo del entretenimiento.

A través de su podcast “¿Están ahí?”, la también actriz confesó el precio que tuvo que pagar para convertirse en una estrella infantil. Ella contó que sufrió mucho, además se deprimió porque no llevaba la vida de un niño normal.

Como se recuerda, Anahí Puente se le ha visto en innumerables novelas mexicanas, destacando la recordada “Primer amor”, donde compartió roles con Kuno Becker, Ana Layevska y Valentino Lanus. Sin embargo, el papel que la catapultó a la fama fue la de ‘Mia Colucci’ en “Rebelde”.

No obstante, el reconocimiento para un artista no lo es todo, pues para llegar al éxito se tiene hacer muchos sacrificios que, a muchos, los marcan de por vida.

Ante esto, Anahí se sinceró con respecto a sus inicios: “Es una carrera muy dura y solitaria. A veces no es tan bonito como se ve en la tele. Me tocó empezar muy chiquita y eso también lleva sus consecuencias. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que aprendí dentro de este medio fue la palabra 'profesionalismo’”, empezó diciendo en su primer programa radial.

Asimismo, la cantante contó que las exigencias eran tantas que solo se le tenía permitido pensar en el trabajo.

“Me atormentaba mucho esa palabra (profesionalismo), porque de pronto no te podías enfermar, porque si te enfermabas y no llegabas a un llamado o al teatro o a la novela, entonces ya no eras profesional, y yo me acuerdo que eso a mí me atormentaba mucho de chiquita. De pronto creo que había momentos que los sufrí mucho, más de lo que llegué a disfrutarlos, y eso no estaba bien", agregó.

Además, confesó que se arrepiente de no haber disfrutado un poco más sus etapas y no solo pensar en grabar.

“Ahora que estoy más grande y que ya maduré y que ya pasaron muchos años, a lo mejor si vuelvo la mente para atrás digo: ‘Wow, tal vez hubiera disfrutado más muchas cosas que a veces las sufrí de más, porque de todos modos iba a pasar lo que iba a pasar’”, admitió la actriz.

“Los momentos hermosos, fueron hermosos y, de pronto, los fracasos o cuando no te iba tan bien como tú querías, pues de todos modos iba a pasar, pero pude haberlo disfrutado más”, finalizó.

Anahí Puente sufrió anorexia desde niña

No se sabe si fue la presión de las grabaciones u otra cosa, pero Anahí Puente confesó que a los 13 años de edad comenzó a hacer dieta, dejando de comer por 11 días. Ella reveló que se dejó envolver por la fama y la “perfección” a tal punto que llegó a pesar 35 kilos.

El 29 de abril de 2001, la cantante regresó de sus vacaciones con su familia, y comenzó a tener la sensación de desmayo, siendo trasladada a un hospital, donde su corazón se detuvo durante ocho segundos. A raíz de dicho episodio, ella buscó ayuda profesional.