Anahí de Cárdenas tras cáncer de mama: “Está bien estar triste, pero levántate”

Desde que Anahí de Cárdenas reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, la actriz peruana viene reportando su tratamiento con distintos mensajes de Instagram.

Recientemente, la intérprete de 36 años de edad dijo sentir tristeza en algunas ocasiones por el fuerte tratamiento que viene recibiendo, pero su familia ha sido una fortaleza para poder seguir adelante.

“No todos los días son buenos. Hay días en los que la cabeza no para, y pregunta sin cesar, sin descanso, da vueltas como ratón en ruedita. Los ánimos bajan, las noticias de los buenos resultados se diluyen en un mar de porqués. Esta bien estar triste. Es normal. Pero levántate. Levántate”, dijo la actriz al inicio de su mensaje.

Anahí de Cárdenas

“Soy una persona afortunada. Me ha tocado algo medianamente fácil y hay gente que no tiene las mismas facilidades que he tenido yo. Que no tiene un seguro, que no tiene un soporte familiar, o simplemente la pasa peor. Hay que sentirse afortunados de tener vida. Lo escribo y no solo lo escribo para ustedes, si no también para mi”, agregó.

Como se sabe, Anahí de Cárdenas anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama a inicios del mes de noviembre. Ella viene utilizando las redes sociales para reportar el tratamiento que viene recibiendo para vencer su enfermedad y alienta a otras mujeres con su testimonio de vida.