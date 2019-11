Millie Bobby Brown responde las críticas de sus detractores por su nuevo look

Millie Bobby Brown ha desatado una serie de comentarios entre sus fanáticos luego de que cambiara de look para el Screening de la tercera temporada de ‘Stranger Things’. La recordaban con su cabello corto y marrón sin embargo, lució una melena larga, con ondas y rubio.

La actriz de 15 años generó controversia en las redes sociales ya que sus seguidores estaban confundidos. Algunos comentaron su foto sorprendidos por el cambio de imagen y otro creen que no está vistiéndose como las adolescentes de su edad.

PUEDES VER Millie Bobby Brown sorprende con su renovado aspecto en evento de Netflix

Millie Bobby Brown

Sin embargo, muchos de sus fanáticos fueron los que le pidieron a Millie Bobby Brown que se pusiera extensiones para mejorar su cabello, consejo al que hizo caso y no dudó en visitar una peluquería.

Unos escribieron lo bien que se ve: “Te ves increíble”, “Admirable tu belleza”, “Claramente, Millie ha crecido demasiado”, “Te hermosa y creo que te pareces a Lana Del Rey”, “Has cambiado, pero es el resultado de tu edad” y “Siempre te amaré”.

No obstante, los comentarios negativos no se hicieron esperar. En una entrevista que tuvo con la revista Harper’s Bazaar, confesó cómo era que se sentía respecto a lo que decía la gente sobre ella:

“Siempre es difícil vestirse para un evento de alfombra roja porque mucha gente tiene opiniones y desafortunadamente dices que no la escucharás, pero en realidad tienes que hacerlo Para mí, me siento ahí y pienso, no voy a escuchar lo que tienen que decir, periodistas o quien quiera escribir mal sobre mi traje ‘inapropiado’”.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown está en una etapa de crecimiento y asegura sentirse atraída por diferentes cosas que cuando era niña. No es algo de otro mundo que quiera vestirse con vestidos, usar tacones o maquillarse.

“Ahora me gustaría mucho usar ropa más ajustada. Siento que me estoy convirtiendo en alguien y que soy una mujer, así que quiero demostrarlo”.