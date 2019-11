Sheyla Rojas a Gino Assereto: “Te descubrí conversaciones con varias mujeres”

Gino Assereto estuvo por primera vez como conductor invitado de “Estás en todas” y fue sorprendido con una infidente declaración de Sheyla Rojas. La presentadora reveló por qué el chico reality le tiene tirria.

La expareja de Patricio Parodi lo recibió con los brazos abiertos y le consultó si le gustaría quedarse en el programa; no obstante, el integrante de “Esto es Guerra” la sorprendió cuando indicó que sí le gustaría estar todos los sábados, pero con “Choca” Mandros.

“Mira, yo sé por qué me tienes cólera, porque yo descubrí, en tu celular, que tienes conversaciones con varias mujeres. Y no fueron precisamente con tu pareja Jazmín Pinedo, fueron otras mujeres. Yo no voy a decir más, porque sabes que yo respeto tu relación”, develó Sheyla Rojas frente a un desencajado Gino Assereto.

El integrante de “Esto es Guerra” intentó detenerla, pero los intentos fueron en vano.

“Jazmín Pinedo, si nos estás viendo, atenta”, sugirió la conductora. Segundos después, “Choca” Mandros tuvo que intervenir para sacar del apuro a la pareja de Jazmín Pinedo. " (Risas) Es vengativa. Está llorando, ya está llorando. Espérense, vamos a bajar, a bajar un ratito porque más tarde va a salir en ‘Tú y yo’", explicó el también productor.

Minutos más tarde, Sheyla Rojas manifestó que la venganza es dulce y disfrutó al ver a Gino Assereto “sudar en frío” por la infidencia cometida en pleno programa en vivo de “Estás en todas”.