Selena Gómez sorprende a fans con particular expresión al comer pastas

Selena Gómez se caracteriza no solo por ser muy honesta en sus letras, también en sus publicaciones en redes sociales, y esta vez hizo uso de Instagram para mostrarse tal cual, sin poses premeditadas, dejando atrás su lado más sexy para ser ella misma, lo cual ha divertido y encantado a todos sus fans.

Y es que la cantante de “Lose You To Love Me” no ha negado su predilección por disfrutar de una buena comida, sin embargo, esta vez decidió compartir con todos sus fans en Instagram el momento exacto mientras se encontraba degustando de una deliciosa pasta.

En una galería de cinco imágenes, Selena Gómez se ve concentrada, degustando de la pasta con salsa de tomate. Todas estas imágenes alejadas del glamour y lo elaborada de muchas de sus publicaciones en Instagram; tan solo se ve a la cantante de 27 años disfrutando el momento, y su rostro lo deja en evidencia.

En la leyenda que acompaña esta galería de fotos, Selena Gómez tan solo escribió: “Agradecida por ‘ze pasta’” .

La publicación e Instagram, inmediatamente, se ha 7 millones 857 mil 861 reacciones, y una andanada de comentarios de fans que agradecen a Selena Gómez el hecho de mostrar tal cual en es en su día a día, pero al mismo tiempo lo han tomado con mucho humor, el cual también es un rasgo característico de la estrella pop.

También es muy probable que luego de las críticas que Selena Gómez recibió de parte de personas en redes sociales, como medios de espectáculos de los Estados Unidos por su figura, la cantante quiera dar un mensaje que, quizás, antes de detenerse ante una vida de glamour y sacrificios propios de los famosos, ella prefiere disfrutar sin restricciones de los placeres de la vida, como la comida.

Selena Gómez se encuentra con nueva vitalidad artística luego que editara su nueva canción “Lose You To Love Me”, cuya letra se asegura trata sobre el último periodo de su relación con Justin Bieber. Asimismo, también lanzó el tema “Look At Her Now”, el cual tiene un ritmo mucho más bailable que su antecesor, hecho a modo de balada.

En Instagram, Selena Gómez se encuentra entre las personalidades más seguidas en esta red social, llegando a alcanzar una fanaticada de 161 millones 455 mil 085 de followers, teniendo hasta el momento un total de mil 548 publicaciones.