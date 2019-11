Magaly Medina cuestiona rating de América TV: “En los comerciales las cifras suben, bien raro ¿no?”

Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina puso en tela de juicio la fiabilidad de las cifras del rating que ostentan los programas de América TV al comentar de manera irónica que los televidentes no dejan de ver la programación del mencionado canal, ni siquiera, cuando emiten las tandas comerciales.

Magaly Medina se encontraba hablando del por qué Christian Domínguez decidió plantar a “El show después del show” revelando de que sí existe conflicto entre las productoras de América TV, PRO TV y GV Producciones, cuando se pronto comienza a hablar de los programas de este canal, los cuales son líderes del rating a nivel nacional.

Magaly Medina habló sobre el rating de los programas de América TV

“... En el canal líder en el rating. El que nos barre todas las noches todos, todos los días en todos los horarios, cuyas telenovelas tienen 30 puntos de rating y nadie se mueve, absolutamente nada. La aguja del rating no varía, ni en los cortes comerciales se va a la gente, más bien en los cortes sube. Bien raro ¿no?...”

Acto seguido, Magaly Medina comenzó a cuestionar la veracidad de las cifras que apuntan a que durante tandas publicitarias el rating de los programas de América TV aumentase, argumentando que el televidente promedio no soporta estos espacios por tiempos prolongados.

“Yo le preguntaría a Ibope (empresa encargada en el Perú de medir el rating en los diversos programas de televisión) ¿Cómo es, no? Cuando la gente tiene el control remoto y nadie soporta ni en su programa favorito los cortes comerciales. No los soporta ni en internet. En este caso tienen 30 puntos, 31 puntos en el corte comercial. Nadie se mueve. Ay, no, eso no es para creerlo, otro día nos vamos a referir a ese tema”.

Luego de este comentario, en el cual Magaly Medina prefirió no seguir ahondando, prosiguió hablando del caso Christian Domínguez, el cual la popular ‘Urraca’ ha sabido explotar desde diversos puntos de vista que dejan al cumbiambero no solo no muy bien parado, sino que incrementan la mala reputación que se ha ganado por terminar sus relaciones siempre en medio de casos de infidelidad.