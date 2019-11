Magaly Medina capta a Christian Domínguez en departamento de Pamela Franco [VIDEO]

Christian Domínguez quedó como “pinocho”. En la reciente emisión del programa de Magaly Medina, el cumbiambero quedó como mentiroso, porque él había dicho a la producción de “El show después del show” que se encontraba en Huarmey y que por tal motivo no pudo asistir al set de la emisión donde labora Ethel Pozo, Renzo Schuller y Natalia Salas.

El ex chico reality había aceptado presentarse en el matutino de Gisela Valcárcel; no obstante, el productor de “Puro Sentimiento” nunca llegó a la emisión de GV Producciones, porque según se especula que ahora tendría exclusividad con Pro TV y el programa “En en boca de todos”.

Al hacer público el tema mediático, Magaly Medina se encargó de “quitarle la máscara” a Christian Domínguez, revelando el ‘ampay’ donde se le ve al cantante ingresando al departamento de Pamela Franco, horas antes de que asegurara estar varado en Huarmey, debido a un problema con su automóvil.

“Llegó de Chimbote con todas sus cosas en la mano al departamento de Pamela Franco, en la mañana. No salió hasta la tardecita. Si no fue (al ‘El show después del show’) es porque no le dio la gana”, aseguró la popular ‘Urraca’ al mostrar las imágenes del cumbiambero y la bailarina.

En otro momento, Magaly Medina explicó que las cosas entre las productoras que trabajan para América Televisión siguen en conflictos.

“Las cosas siguen, esa Teletón ha traído cola. Ahora ya sabemos que hay broncón interno que hasta se quitan los invitados. Esta guerra de productoras tiene historia”, acotó la figura de ATV.

Como se sabe, Christian Domínguez reaparecerá el lunes en el programa “En boca de todos”, que produce Mariana Ramírez del Villar y Pro TV, contrincante declarada de Gisela Valcárcel y GV Producciones. Tal parece que ese sería uno de los motivos por el que el cumbiambero no asistió al programa que conduce Ethel Pozo.