Interpol emite orden de captura contra Juan Darthés por denuncia de violación

El actor Juan Darthés se encuentra atravesando por un complicado momento tras la denuncia que le interpuso Thelma Fardin por violación sexual. Ahora, Interpol emitió una alerta roja contra el intérprete, quien, por el momento, se encuentra en Brasil.

La aboga de la denunciante fue quien confirmó la notificación a Juan Rafael Pacífico Dabul, nombre real del actor.

PUEDES VER: Justicia de Nicaragua pide captura internacional de actor Juan Darthés

Interpol emite orden captura contra Juan Darthés

Ante esto, la defensa Juan Darthés, Fernando Burlando, confirmó la alerta roja y agregó que su intención “es llegar a juicio en Brasil”.

Thelma Fardin en "Patito feo"

“Cualquier delito vinculado a tema sexual en Nicaragua, no importa si eres inocente o culpable, hasta el juicio, vas preso (…) Seguramente manden toda la documentación vinculada a este pedido de captura a la localidad donde está radicado Darthés. Una vez que llegue, seguramente lo van a convocar y decidirá la misma justicia”, comentó el abogado.

Cabe mencionar que, a inicios de noviembre, la justicia de Nicaragua pidió a la Interpol la captura internacional del actor argentino por presuntamente haber abusado sexualmente de Thelma Fardin en diciembre de 2018 durante una gira con la telenovela infantil “Patito feo”.

Juan Darthés se refugia en Brasil

¿Cuándo Thelma Fardin denunció a Juan Darthés?

La denuncia pública en contra de Darthés fue realizada por Fardin el pasado 11 de diciembre de 2018 en Managua, Nicaragua.

Según la versión de la actriz, el hecho se habría perpetrado el 17 de mayo de 2009 en el hotel Holiday Inn de Nicaragua, durante una gira para promocionar la serie de televisión “Patito Feo”, en la cual ambos actores participaban. En ese entonces ella tenía 16 años.

Thelma Fardin hizo la denuncia en una conferencia de prensa.

“En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena, el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años, una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara”, aseguró la intérprete.