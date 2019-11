Angye Zapata: “Josimar me dijo que su matrimonio con Gianella Ydoña no valía nada”

El pasado jueves, Angye Zapata se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” para contar detalles poco conocidos del salsero Josimar Fidel. Como se recuerda, ella fue vinculada sentimentalmente con el cantante y fue señalada como la causa del fin de su relación con Gianella Ydoña.

En la charla que tuvo con Magaly Medina en su espacio televisivo de la noche, la bailarina comentó unas confesiones que le dijo Josimar sobre su matrimonio con la denominada “La protagonista”.

Magaly Medina comparaba la boda del salsero y Gianella Ydoña con el de Christian Domínguez y Karla Tarazona, cuando de pronto Angye reveló que este le dijo que su “matrimonio no valía nada”.

"Él no me dijo por qué no vale su matrimonio", señaló la bailarina. Ante esto, Magaly Medina solo trató de encontrar una explicación al respecto.

“Un matrimonio tiene validez en la iglesia católica. Somos un país católico. Él a todo dice ‘bendiciones’, habla la palabra de Dios. Entonces no vaya ser que esto sea una burla a la iglesia católica, o sólo lo hizo para el video”, cuestionó la periodista ante la revelación.

¿Josimar sigue “buscando” a Angye Zapata?

En otro momento de la conversación, Angye Zapata reveló que Josimar Fidel le sigue escribiendo mensajes de texto a ella. “Yo me enteré que ellos cumples meses cada cinco y un cuatro a mí me decía que me amaba”, inició así su discurso.

“Igual sigue mandando mensajes diciendo que me ama”, agregó la bailarina sobre el contenido de los textos que le envía el salsero.

Al respecto, Magaly Medina le consultó si es que volvería a tener una relación con el cantante peruano, sin embargo, su respuesta fue negativa. “No regresaría”, confesó.

Adicionalmente, Angye comentó que “pese a todo” le desea lo mejor al salsero y toma con humor los supuestos mensajes que recibe.