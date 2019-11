Jennifer Lopez recuerda acoso que sufrió: “Quería ver mis senos y dije que no”

Jennifer Lopez participó en una mesa redonda junto a otras reconocidas figuras de Hollywood, donde tocaron temas sensibles, como el acoso que les ha tocado vivir al inicio de sus carreras. De esta forma, JLO recordó cuando un director de cine le ordenó que se quite la camiseta para poder ver sus senos.

“Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película”, relató la cantante en el foro organizado por la revista The Hollywood Reporter.

JLO explicó que la situación se dio cuando ambos se encontraban fuera del set de grabaciones, lo que hacía la situación mucho más incomoda, "Dije que no, me defendí a mi misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Había una diseñadora de vestuario en la habitación, por lo que no era la única mujer presente, él me dijo esto y yo dije que no”, continuó.

La intérprete de “El anillo” recordó que para tomar valor y defenderse, tuvo que apelar a su personalidad de “chica del Bronx”, uno de los barrios conocidos como los más peligrosos de los Estados Unidos.

“Si cedes en ese momento, puede que esta persona se salga con la suya, creyendo que puede hacer lo que quiera, pero como marqué un límite diciendo que no, él lo dejó pasar y posteriormente se disculpó. Al momento de salir de la habitación, la diseñadora se acercó a decirme ‘siento mucho lo que acaba de ocurrir’”, agregó la artista de origen puertorriqueño.

La mesa redonda en la que participó Jennifer Lopez también se hicieron presentes las actrices Scarlett Johansson, Awkwafina, Laura Dern y Renée Zellweger y Lupita Nyong’o, quien al oír las palabras de la intérprete de “Baila conmigo”, la felicitó por su valentía y resaltó que gracias al movimiento Me Too, la cultura hollywoodense viene reduciendo los índices de acoso.